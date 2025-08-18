Efectivos del CPNB aprehendió a un sujeto tras incautarle 800 envoltorios de marihuana en el Estado Falcón

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público y se incautó un dispositivo GPS y 16 sacos.

Este domingo, efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) lograron la aprehensión de un ciudadano que transportaba 800 envoltorios de marihuana en el área de manglares del sector Bicentenario, parroquia Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón.

De acuerdo con la información emitida por el Ministerio para Relaciones de Interior, Justicia y Paz, el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público y además se incautó un dispositivo GPS y 16 sacos.

Esta acción forma parte de la Fusión Popular Militar Policial, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, que fortalece la colaboración entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los órganos de seguridad ciudadana.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión