Efectivos del Sistema Defensivo Aeroespacial Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con sus aviones cazas de combate inutilizaron la aeronave ilegal número 16 del año 2022, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Así lo dio a conocer el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, en el Twitter.

Asimismo, reportó la inutilización de tres aviones ocultos en un bosque de galería aledaño a una pista ilegal.

Hacia el estado Zulia, Hernández Lárez significó que por medio de la Operación Relámpago del Catatumbo, en el municipio Semprún, con las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi) Occidental, «la FANB continúa ejerciendo soberanía territorial, desmantelando y destruyendo campamentos y estructuras subrepticias dedicadas al abastecimiento logístico de las pistas clandestinas del Grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en el Sur del Lago».

«Venezuela no es ni será plataforma de soporte para el flagelo del narcotráfico. Las aeronaves que violen los tratados internacionales, que violen el espacio aéreo soberano venezolano, que no cumplan las disposiciones de la FIR Maiquetía, que apaguen el transponder de identificación y que aterricen y se oculten en pistas no autorizadas, serán inutilizadas!!», advirtió el comandante.

Por otra parte, informó que la FANB localizó y destruyó 2.000 litros más de acetona incautada a los grupos invasores del Grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en el municipio José Antonio Páez de Apure.

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inutilizaron aeronave ilegal en Apure

Efectivos de la Unidad Reacción Rápida (Urra) Mérida de combate de operaciones especiales, por su parte, en labores de rastreo localizaron una guarida Tancol con 2 mil litros de acetona usados para el procesamiento de drogas, en el municipio Páez, igualmente.

«FANB continúa destruyendo materiales y estructuras Tancol en territorio venezolano. No somos depósito, no seremos plataforma de grupos ilegales Tancol. Venezuela es territorio libre y de paz!! Serán destruidos los laboratorios, campamentos y depósitos del narcotráfico en nuestro eje transfronterizo. Apure no está en venta y es nuestro!!», ratificó.

Con información de El Universal