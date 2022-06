EEUU «reconoce a Guidó» aunque cambien las relaciones Colombia- Venezuela

Estados Unidos aseguró este viernes que su política hacia Venezuela se mantiene, a pesar del triunfo del candidato izquierdista, Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales de Colombia.

“Nuestra política hacia Venezuela no va a cambiar. Hemos dicho que reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Estamos utilizando nuestra influencia y el impacto de nuestras sanciones sobre el régimen venezolano para llevar a las elecciones presidenciales democráticas en 2024”, expresó Mark Wells, subsecretario del Departamento de Estado para el Cono Sur y la Región Andina, durante una conferencia telefónica.

Leer también: En EEUU la Corte Suprema anuló el derecho al aborto

El alto funcionario estadounidense enfatizó que “la línea de mi gobierno es muy clara: nos vamos a oponer a cualquier país autocrático y no vamos a tener buenas relaciones con Nicaragua, Cuba y Venezuela mientras su pueblo no pueda elegir su propio liderazgo y no disfruten de derechos humanos”.

Al ser consultado sobre el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, anunciado por Petro en la campaña electoral, Wells dijo que “cualquier país puede tener relaciones con otro país”, destacando que ambas naciones “son repúblicas hermanas desde su fundación bajo Simón Bolívar y también tienen una historia rica de compartir refugio unos a otros dependiendo de la situación en sus países. Es una historia entrelazada que entendemos”, puntualizó.

Con información de: 800noticias