EEUU. rechaza y tilda de “imprudente” decisión de Francia de reconocer al Estado de Palestina en la ONU

El presidente de Venezuela indicó que a pesar de las diferencias, agradece a Francia la decisión de reconocer al Estado palestino.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Washington rechaza firmemente la «imprudente» decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El Gobierno de Estados Unidos rechazó este jueves la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de reconocer oficialmente al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la medida como «imprudente» y afirmó que beneficia a Hamás.

Leer También: Palestina rechaza contundente intento de anexión de Cisjordania promovido por el Parlamento israelí

«EE. UU. rechaza enérgicamente el plan de Emmanuel Macron de reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU. Esta imprudente decisión solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz. Es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre», declaró Rubio en la red social X.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.



This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025