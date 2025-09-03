«EEUU. quiere el petróleo de Venezuela gratis», advierte el presidente de la República Nicolás Maduro

El jefe de Estado aseguró que la administración de Donald Trump está interesada en las riquezas del país porque «tenemos la principal reserva de petróleo del mundo, así como con la cuarta reserva de gas y significativas reservas de oro».

El presidente Nicolás Maduro, desde la parroquia El Valle de la ciudad de Caracas, afirmó que el complot de Estados Unidos contra Venezuela tiene la intención de apoderarse de las riquezas petroleras del país: «Quieren el petróleo gratis».

«Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Tenemos la principal reserva de petróleo del mundo, así como con la cuarta reserva de gas y significativas reservas de oro y esos recursos no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece al pueblo de Venezuela», recalcó durante la entrega del ambulatorio «Los Jardines», ubicado en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Los Cedros.

Maduro, afirmó que la juventud de Estados Unidos cuestiona la veracidad de las narrativas promovidas por figuras como Marco Rubio para invadir el país, ya amenazado con sus buques de guerra.

Indicó, además, que Estados Unidos busca también «acabar de raíz el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar», refirió.

A su vez, Maduro llamó a la juventud estadounidense para que observe la verdadera democracia que se practica en Venezuela. Se fundamenta en el presupuesto nacional destinado a proyectos que emergen desde las bases del pueblo, en lugar de desembolsos para guerras e invasiones.

«La paz, la soberanía, la igualdad y la democracia son nuestras banderas. Desde los barrios de Caracas hasta la universidad donde estudié, Venezuela seguirá siendo un ejemplo de resistencia y progreso para el mundo», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión