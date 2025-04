EEUU multará con 998 dólares diarios a migrantes que no cumplan orden de deportación

La administración de Donald Trump sigue con las amenazas de persecución, ya que esta vez la policía migratoria propuso imponer multas de 998 dólares diarios a quien no cumpla la orden de deportación impuesta por la nación norteamericana contra casi 1,4 millones de personas.

La multa propuesta por el Gobierno republicano de 998 dólares diarios, podría resultar en penalidades acumulativas que superen el millón de dólares si se aplica retroactivamente durante un período máximo de cinco años.

Los migrantes que no paguen esta sanción también enfrentan el riesgo de que se les confisquen sus propiedades. Esta medida busca presionar a los extranjeros a autodeportarse utilizando la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One.

Autodeportación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instó a los migrantes a utilizar la aplicación CBP Home, que ahora incluye una herramienta para facilitar la entrega de datos personales y salir del país norteamericano voluntariamente.

En una reciente publicación en redes sociales, advirtieron que: «Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca volverán».

Las consecuencias por no utilizar esta aplicación incluyen no sólo la multa diaria, sino también sanciones adicionales entre 1.000 y 1.500 dólares para aquellos que inicialmente indiquen su intención de autodeportarse, pero no lo hagan.

Con información de NAD