EEUU declaró al Tren de Aragua como organización terrorista

Estados Unidos designó el miércoles al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa y a otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, según un aviso del Registro Federal, una medida que llega mientras el presidente Donald Trump intensifica la aplicación de medidas migratorias contra presuntos miembros de pandillas en Estados Unidos.

El aviso emitido por el Secretario de Estado Marco Rubio decía que los grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.

Trump, un republicano, emitió una orden ejecutiva después de asumir el cargo el 20 de enero que pedía a los funcionarios evaluar si los cárteles criminales o las pandillas transnacionales deberían ser designados como grupos terroristas.

A principios de este mes, Trump retrasó una medida para imponer fuertes aranceles a México y Canadá debido a lo que dijo era una cooperación insuficiente para frustrar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo ilícito.

La CNN informó esta semana que la CIA estaba utilizando drones para llevar a cabo operaciones de vigilancia en México. Las operaciones encubiertas no habían sido reveladas previamente y Reuters no pudo verificar el informe. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que los vuelos de drones estadounidenses sobre territorio mexicano eran parte de una colaboración con Estados Unidos, y agregó que no había nada ilegal en ello.

Durante la presidencia de Trump (2017-2021), consideró designar a los cárteles como grupos terroristas, pero finalmente descartó los planes . Algunos altos funcionarios estadounidenses de la época habían expresado en privado sus dudas de que la medida pudiera dañar las relaciones con México y obstaculizar la lucha contra el narcotráfico. Otra preocupación era que las designaciones pudieran facilitar que los migrantes obtuvieran asilo en Estados Unidos alegando que huían del terrorismo.

Algunos analistas han dicho que las designaciones de terrorismo podrían exponer a los solicitantes de asilo que pagan a los cárteles para ser contrabandeados a la posibilidad de ser procesados ​​o de ser excluidos de los EE. UU.

La designación de un grupo como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo desestabilizar sus finanzas mediante sanciones, que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viajes, a sus miembros y asociados. El alcance de la designación anunciada el miércoles no quedó claro de inmediato.

El aviso de designación de terrorismo se publicará formalmente en el Registro Federal el jueves. Un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, diciendo que la agencia estaba notificando a las partes interesadas clave antes de que las designaciones entren en vigor.

Después de asumir el cargo, Trump también ordenó a su administración prepararse para la posibilidad de invocar una ley de guerra de 1798 que podría permitirle deportar a presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales, aunque todavía no ha dado ese paso.

