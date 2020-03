El dirigente político Eduardo Fernández, visitó el estado Lara, por motivo de la inauguración de la sede de agrupa, ubicada en el pueblo de Santa Rosa. Eduardo Fernández apuesta por la salida electoral.

“Pido por Venezuela y por cada uno de los venezolanos, que la Divina Pastora nos ayude a superar esta crisis tan terrible que hemos estado sufriendo los venezolanos en los últimos años”, destacó.

Asimismo, aseguró que ha venido a traer un mensaje de esperanza, cambio de optimismo a los larenses.

“Los venezolanos ya están cansados de este sufrimiento, del alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos, de los alimentos que no se consiguen y cuando se consiguen no hay cómo pagar porque el dinero no alcanza”, resaltó.

Considera que Venezuela está atravesando una situación difícil pero que falta menos para salir de esta crisis.

“Con nuestro esfuerzo, voluntad y dedicación nos daremos un mejor gobierno, tenemos que darnos una mejor asamblea nacional para que legisle y controle la administración pública para de esa manera garantizar la calidad de vida de los venezolanos”. Agregó.

A su vez, recalcó que seguirá trabajando y sirviéndole a Venezuela, con ayuda de Dios y de la Divina Pastora, con optimismo para que no le arrebaten la esperanza al pueblo.

Fernández asegura que la salida debe ser electoral debido a que las salidas violentas no resuelven los problemas sino que los agravan.

Apuesta a que los venezolanos consigan un camino civilizado y democrático para salir de la crisis.

“Organizarnos bien para vigilar las mesas de votación y los centros electorales, porque ahí es donde está la trampa, si no estamos presente para defender los votos de pueblo, pues puede caer el adversario en la tentación de estar haciendo trampa y estar haciendo maniobras para burlar la voluntad de cambio de la mayoría de los venezolanos”, añadió

Por otra parte mencionó que también es necesario realizar cambios dentro del poder judicial, cambios económicos para que pueda llevarse a cabo la producción de bienes y servicios para solventar la situación de pobreza en el país.

Asegura que todos los venezolanos deben unirse para recorrer el camino real, que es el voto popular. “Solo el pueblo salva al pueblo”, destacó para finalizar.

