Ednaldo Rodrigues, que fichó a Carlo Ancelotti, destituido de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ha hallado culpable al ahora expresidente de los cargos que se le presentaban. Ancelotti podría continuar.

Ednaldo Rodrigues deja la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Por segunda vez desde que asumiera el cargo, el presidente se ve obligado a dejar sus funciones. Un revés en una semana que se auguraba tranquila tras el anuncio de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de la Canarinha.

Leer También: LaLiga de España: Con un Lamine Yamal de otro nivel el Barcelona se corona campeón en casa del Espanyol

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (STJ), de la mano del juez Gabriel Zefeiro, ha hallado culpable al exmandatario en un caso que llegó a poner en entredicho la llegada de Carlo Ancelotti. Fernando Sarney, vicepresidente de la federación a petición de la Justicia, asumirá el cargo de manera interina hasta convocar elecciones, que no se esperan hasta mínimo mediados del próximo mes de junio.

“Con base en lo anterior, ordeno: 1- la destitución de la actual junta directiva del CBF; 2- que el Vicepresidente del CBF, Fernando José Sarney, convoque la elección de los cargos directivos del CBF, como interventor, lo antes posible, cumpliendo con los plazos legales, y que sea responsable, hasta la toma de posesión de la junta directiva electa, de las facultades inherentes a la administración de la institución, según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de la Entidad”, reza el escrito.

Sentencia en firme

El fallo viene tras encontrar evidencias absolutas en el ´caso Ednaldo´. La justicia brasileña pidió la revisión del recurso por el que Ednaldo Rodrigues volvió a la presidencia de la confederación luego de comprobarse el delicado estado de salud de Antônio Carlos Nunes, uno de los exdirectivos de la CBF y firmantes del acta por la que Ednaldo volvió al poder a principios del año pasado, quien sufre una “neoplasia cerebral maligna, es de aquellos males que comprometen la cognición del afectado y evolucionan con el tiempo”. El veredicto declara que “se encontraron indicios ‘fácticos’ sobre el estado del Coronel Nunes” a la hora de ser consciente de lo que firmaba.

La solidez de las pruebas en el caso son concluyentes, afirmando que “el Coronel Nunes no ha podido expresar conscientemente su voluntad. Sus acciones son guiadas por terceros y no surgen del libre albedrío consciente”. “El STF declara nulo el acuerdo firmado entre todas las partes, homologado una vez por la Corte Superior, en razón de incapacidad mental y posible falsificación de la firma de uno de los firmantes”, reza el escrito al que tuvo acceso AS.

“Soy resiliente cuando hay una situación así, donde hay falsedades, yo trabajo, sigo trabajando. Dedico mi tiempo al trabajo. Cuando trabaja no busca alboroto para hacerme sentir pobre. Sé cómo lidiar con ello. En cuanto a cuestiones legales, la CBF cuenta con abogados de calidad y trabajan para que no ocurran situaciones injustas”, dijo el ahora exmandatario en una entrevista con UOL Esporte.

Ancelotti podría continuar

La salida de Ednaldo Rodrigues deja en entredicho la continuidad de Carletto al frente de Brasil. La oposición dentro de la institución vio como apresurada la oficialidad del técnico, asumiendo que se trataba de una medida de contrapresión ante la gravedad de los hechos que se le imputaban. Como ya avanzara este diario, la CBF preparaba un plan de contingencia jurídica para que el italiano siguiera en el cargo por si finalmente Ednaldo era destituido, como ha terminado pasando.

Fuentes consultadas por este diario de momento prefieren aguardar antes de dar a conocer qué pasará con el futuro de Ancelotti. La afición brasileña ha acogido la llegada del italiano con los brazos abiertos, calmando unas aguas turbulentas tras los últimos reveses deportivos. De momento, el de Reggiolo se hará cargo de la próxima convocatoria para los partidos del próximo parón de junio, ante Ecuador (06/06) y Paraguay (11/06).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS