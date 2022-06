En pésimas condiciones edificio donde funcionan Tribunales de Lara

El Edificio Nacional de Barquisimeto, se inauguró en el año 1.956 para servir como sede de los poderes públicos larenses como los Tribunales, correo, Inspectoría de tránsito, Archivos, Registros, entre otros. Ahora en este moderno edificio funcionan exclusivamente los diferentes Órganos del poder Judicial.

Como atractivo encontramos en él la Nave central, una creación de Leonel Durán, el cual es un vitral denominado, “La patria se viste de Justicia” esta obra es la segunda obra más grande del país y el único vitral de esta magnitud, que cuenta con 315 paneles y está basado en la evolución Legislativa del país, con toque de extracto históricos de América Latina. En el se refleja en la parte superior a Bolívar de Civil y Legislador.

Hoy en día, la infraestructura de este edificio esta en deterioro, o al menos así lo manifiestan los usuarios, quienes en una encuesta realizada por el equipo de Noticias Barquisimeto coincidían en el mal estado tanto interno como externo en el que se encuentran las instalaciones de este imponente edificio.

Un joven que prefirió no identificarse, denunció que los ascensores no funcionan, y que «no es justo tener que caminar tanto por las escaleras y sobre todo las personas discapacitadas quienes no tienen otra opción a la hora de realizar sus tramites».

Maritza Yépez, encuestadas manifestó también el deterioro y las malas condiciones en los baños que permanecen mayormente sin agua.

Así mismo, Albert Sequera se quejó del mal estado en el que se encuentran los ascensores y lo que padece cada vez que se dirigen a la sede de este edificio ya que es una persona de la tercera edad.

Kevin Duarte, menciona que «las autoridades deben tomar acción en la infraestructura de este edificio para evitar un mayor deterioro»

La señora Alba Mejías expresa que le ha tocado realizar varios tramites y «de solo pensar que tiene que subir por escaleras pospone sus tramites esperando a ver si algún día arreglan los ascensores».

Otra mujer que tampoco quiso identificarse declara su molestia al ver a personas con alguna discapacidad y adultos mayores subir por las escaleras así como también el deterioro en paredes, baños y ascensores.

La mayoría de los encuestados invitaron a todas las organizaciones municipales, estadales y nacionales a involucrarse y apoyar a la sede del Registro Principal del estado Lara lo más pronto posible para así evitar males mayores.

