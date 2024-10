Edgar Zambrano presenta pruebas sobre toma ilegal de sede de AD ante el MP

Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática en Resistencia acudió este lunes a la sede del Ministerio Público de Barquisimeto para presentar pruebas contundentes sobre la toma ilegal de la sede de “La Pochocha”, ubicada en la carrera 14 entre calles 43 y 44, llevada a cabo por los ciudadanos Horacio Zabala y Roberto Sánchez.

En sus acusaciones señala que el asalto a la sede de Acción Democrática en Resistencia, fue perpetrado con violencia, llegando al extremo de involucrar a menores de edad. Este hecho, según Zambrano, constituye un delito grave, agravado por el uso de menores y la agresión a personas vulnerables como ancianos y mujeres con armas como bastones eléctricos, gas pimienta e incluso bombas lacrimógenas.

El vicepresidente de AD en Resistencia no ha dudado en calificar a Zabala y Sánchez como “huérfanos de militancia, individuos sin respaldo popular”, sus duras palabras apuntan a la falta de ética y moral de quienes cometen estos actos, buscando dañar no solo a la organización política sino a la sociedad en general. “¿No les da vergüenza sentirse apoyados por ciudadanos de otros estados que no tienen nada que ver con la circunscripción del estado Lara?”, manifiesta.

En sus declaraciones, Zambrano enfatiza su compromiso con el mandato del Ejecutivo Nacional liderado por Henry Ramos Allup, dejando claro que no se dejará amedrentar ni intimidar por aquellos que buscan sembrar el caos y la discordia. Su postura firme y decidida frente a la adversidad refleja la convicción de seguir adelante, sin temor al acoso ni a las amenazas.

Así mismo, ha instado a que se esclarezca la procedencia de los instrumentos utilizados en el ataque, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de castigar a quienes intentan socavar la paz y la estabilidad del país. Su lucha por la verdad y la legalidad refuerzan la importancia de defender los principios democráticos y respetar el estado de derecho en todo momento.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto