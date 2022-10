Edgar Zambrano: «Presencia de EEUU, UE y Reino de Noruega jerarquiza palabra en proceso de diálogo nacional en ciudad de México»

Edgar Zambrano, primer vicepresidente de Acción Democrática (AD) en resistencia, aseguró este lunes que presencia de EEUU, UE y Reino de Noruega, jerarquiza palabra en proceso de diálogo nacional en Ciudad de México, que permita «una salida» dimensionada por vía de la inteligencia al conflicto venezolano.

«El país no puede continuar por la ruta de un discurso inconexo, plegado a nódulos sin ningún criterio de éxito, es útil entronizar la fuerza de la palabra, el diálogo no se contamina, no se invade en las formas previamente acordadas por las partes, el mundo conoce las debilidades de parte y parte, bien los que ejercen el poder y los que influyen en la diatriba de cambiar el modelo político», consideró.

Aseguró Zambrano : que «El país no debe continuar por la ruta de un discurso inconexo»

En una gira administrativa por el municipio Torres del estado Lara, Zambrano calificó de «inexistente», la Venezuela que ante los ojos del mundo pretenden dibujar a través de discursos, por lo que instó a abandonar ese terreno ilusorio y asumir el costo de las decisiones a tomar en favor del pueblo venezolano.

«La nación, no está divorciada de las calamidades que afectan de manera grave la población en general, hay que salir del riesgo calculado, para favorecer al venezolano reclamante de soluciones a tenor de la Constitución, ejercer la democracia presentando proyectos realizables, empoderando el reclamo de nuestros ciudadanos a viva voz», planteó.

Leer También: https://www.noticiasbarquisimeto.com/harry-potter-celebra-su-25-aniversario-con-coleccion-de-monedas/

El integrante de la dirección nacional de AD en resistencia, llamó además a no perder la fe, en la solución política pacífica, alejada de los extremos, «como lo demuestra el histórico, en los desencuentros universales», donde de acuerdo a lo citado, privó la civilidad con mayores decibeles, por encima del trueno negador de las balas. «El problema es de todos, no lo matiza color, ni ideología alguna, se imparte una conclusión colectiva, Carta Magna en mano, no hay más cartas en la mesa, pongamos la inteligencia y traigamos las soluciones, es el petitorio de la gente», puntualizó.

Nota de Prensa