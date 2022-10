Edgar Capriles: “Alimentación balanceada, hidratación y ejercicios, bases para mantener una buena salud”

El nutricionista resalta que las proteínas y vegetales colaboran al mantenimiento y limpieza gastrointestinal.

Una dieta balanceada es el pilar de la salud, incorporar los nutrientes que necesita el cuerpo correctamente, garantizará el bienestar a corto y largo plazo, es por eso que jugar con los alimentas de manera adecuada con una combinación donde se involucren todas las proteínas necesarias es vital para el buen vivir de una persona.

La alimentación debe ser equilibrada con la inclusión de proteínas

El licenciado Edgar Capriles, profesional de la nutrición, visitó el programa Actualizando trasmitido 2 a 3 pm este lunes, donde nos realizó la explicación completa del por qué debemos tener una buena alimentación y algunas recomendaciones para tener una buena nutrición sin mayor costo.

Resaltó, que es de suma importancia consumir todos los grupos alimenticios, en donde se destacan las proteínas, grasas, carbohidratos y oligoelementos, es decir su consumo en cantidades adecuada de omegas, comer 5 raciones, consumir frutas y vegetales durante el día y combinar con ejercicio físico e hidratación.

“Cada persona posee un metabolismo diferente, por lo que es necesario tener un control semanal con su nutricionista quien es la persona que va a evaluar y a manejar la combinación de las dietas en base al control o chequeo en los valores individuales de cada paciente, es por ello que lo primordial es entender que tener una buena nutrición es vital para mantenernos sanos.” Resaltó Capriles.

La dieta de una persona de la tercera edad y de un niño en etapa de crecimiento no es igual a la edad adulta, es por ello que recibir la información adecuada, es el caso del consumo de las frutas ya que las personas están acostumbradas a pensar que se pueden consumir y no va causar algún daño y las mismas no se pueden consumir de noche ya que se convierten en glucosas y por no realizar bien su proceso se convierte en grasas que van a ir directo al hígado y páncreas.

Por último, Capriles invitó a toda aquella persona que desee mejorar su calidad de vida por medio de consumos de alimentos adecuados y una dieta adaptada a su organismo, puede ubicar sus servicios a través del número telefónico 04147443873

Zuleydy Márquez / Noticiero Barquisimeto