Economistas aseguran que las decisiones de Maduro “se quedan cortas”

Las decisiones económicas del presidente Nicolás Maduro ante la crisis del Covid-19, que ha propiciado una cuarentena social en el país. «se quedan cortas», aseguran economistas y sectores productivos de Venezuela.

De cara a la contracción en la economía que producirá la pandemia en la nación, que ya lleva seis años de recesión, economistas consideran que el Gobierno necesita «urgentemente» financiamiento externo, el cual pasa por encausar la crisis política del país al menos en un acuerdo creíble entre el Gobierno y la oposición.

El Ejecutivo anunció la tarde del domingo 22 de marzo entre sus medidas:

– Una moratoria general de la cartera comercial de la banca durante seis meses, así como la suspensión de los pagos de alquileres de vivienda y comercios.

– El pago de nómina a la pequeña y mediana industria, comercios del país, a través del Sistema de Patria, por un lapso correspondiente a 6 meses.

– Activar un conjunto de bonos especiales para los trabajadores de la economía informal y de la empresa privada», con los que espera llegar a seis millones de empleados.

En ese contexto, las primeras reacciones no se hicieron esperar a través de las redes sociales:

Economista Francisco Rodríguez:

«Las medidas anunciadas por Nicolás Maduro implican costos significativos para el sector privado venezolano. La realidad es que en ausencia de financiamiento internacional, el gobierno tiene muy pocas opciones para manejar los impactos económicos de la pandemia».

En otro tuit, el economista agregó: «Es fácil pedir al gobierno que exonere impuestos y compense a los privados. La realidad es que no tiene ingresos para hacerlo. De intentarlo, sin financiamiento externo, lo que hará será atizar la inflación y complicar aún más la situación económica de los venezolanos».

«Venezuela tiene opciones. Nuestro país podría acceder a al menos $7 millardos en el corto plazo usando fuentes multilaterales y dinero en cuentas bloqueadas. Para ello es necesario un acuerdo entre las partes».

De acuerdo con el economista, propulsor del plan de canje de Petróleo por alimentos, «cuando se niega acceso al financiamiento internacional, no solo se le están negando recursos al gobierno. Se impone un costo significativo a la sociedad, y se aumenta lo que tenemos que pagar todos los venezolanos para confrontar la pandemia».

«Como venezolano, les pido a las partes del conflicto político que actúen con responsabilidad. La vida de millones de venezolanos está en riesgo. Hay que poner a un lado la confrontación y unir esfuerzos para proteger a los venezolanos».

Asdrúbal Oliveros, economista:

«Las medidas que anunció Maduro ratifican su nula capacidad para darle estímulo a la economía en medio de su peor momento histórico. De hecho, las mismas pueden exacerbar los desequilibrios», opinó el experto.

«La presión sobre la banca, sin aliviar el encaje, es peligrosa sobre un sistema financiero que tiene una pérdida brutal de sus ingresos. Es imposible incrementar los créditos con la actual política draconiana del encaje».

Asegura Oliveros que «como era previsible, lo que viene es una inyección brutal de gasto en bolívares y/o petros, que en medio de una aguda restricción externa, va a presionar rápidamente la tasa de cambio y la inflación. Sin mejores sustanciales para la gente, especialmente los sectores más vulnerables.

«El punto clave acá es que Maduro no puede. Destruyó la capacidad desde el Estado de generar impacto positivo con políticas económicas. Necesitamos la cooperación internacional. Urgente», agregó el experto en otro tuit.

«La cooperación internacional solo será posible si se logra una hoja de ruta para la transición democrática, con acuerdos creíbles y verificables. De lo contrario, la situación en Venezuela se va a agravar con mucha rapidez».

Luis Vicente León, analista:

«Si bien el Estado puede tomar algunas acciones internas pese a sus restricciones financieras, está claro que la magnitud de la crisis hace indispensable obtener recursos frescos de financiamiento y apoyo internacional para abordar lo que podría ser la peor crisis del país», opina el presidente de Datánlisis.

«El gobierno, sin acuerdos, tiene un ámbito de acción hiper restringido y no conseguirá recursos frescos, lo cual lo condena a acciones de financiamiento interno (subsidios, pagos, bonos) en bolívares y petros sin respaldo, que están condenados a explotar inflación y devaluación».

Adán Celis, presidente de Conindustria:

Según el dirigente gremial empresarial es «absolutamente decepcionante las medidas anunciadas en cadena nacional. Todos los gobiernos responsables del mundo han anunciado medidas para ayudar a oxigenar a su sector productivo, diferimiento de impuestos, rebajas de aranceles, créditos, etc».

«Desde Conindustria hacemos votos porque se produzca una rectificación y se tomen en cuenta las observaciones que entregamos tanto nosotros como Fedecamaras y otros sectores, de lo contrario los que vamos a enfrentar es el aumento del cementerio de empresas cerradas, la perdida de puesto de trabajo, y la desaparición de productos de calidad hechos en Venezuela».

Luis Oliveros, economista:

«Los países del mundo están llevando a cabo programas de estímulo financiero para hacer frente a la crisis del coronavirus. El gobierno de Venezuela no tiene las herramientas, no tiene el dinero, no puede dejar de cobrar impuestos (no tiene ingresos), no tiene la flexibilidad», detalló el experto.

Información: Panorama.