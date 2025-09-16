Durante la noche del lunes: Ataques de Israel contra la Franja de Gaza dejan al menos 38 palestinos asesinados

Durante la noche del lunes, tropas israelíes avanzaron por la calle Al-Jalaa, en el centro de Gaza, obligando a cientos de civiles a desplazarse hacia la periferia.

La situación en la Franja de Gaza alcanzó un nivel crítico este martes 16 de septiembre, tras una serie de bombardeos, ataques aéreos y emboscadas a manos del ejército de la ocupación israelí que dejaron al menos 38 muertos en distintos puntos de la región.

Leer También: Israel intensifica bombardeos masivos en la Franja de Gaza para forzar evacuación y ocupar la ciudad

Entre las víctimas se encuentran mujeres, niños y solicitantes de ayuda humanitaria, según reportes médicos y fuentes locales.

Los hospitales de la zona operan al límite. El Hospital Al-Shifa recibió 23 heridos, mientras que 12 personas fueron trasladadas al Hospital Al-Ma’amoud y otras tres al Hospital Al-Aqsa. En el oeste de la ciudad de Gaza, se confirmó la muerte de ocho personas, la mayoría mujeres y menores, además de 40 heridos adicionales, según personal médico del Hospital Al-Shifa.

Desde el viernes anterior, las fuerzas israelíes han intensificado los ataques sistemáticos contra zonas residenciales y refugios de desplazados, una estrategia que se repitió este martes con el bombardeo de un área cercana a la sede de Seguridad General, al noroeste de la ciudad. Uno de los episodios más graves ocurrió en el barrio de Al-Daraj, al este de Gaza, donde un ataque contra la vivienda de la familia Masoud, ubicada cerca de la plaza Al-Shawa, provocó la muerte de dos niños y dejó varios heridos.

Fracaso diplomático y crisis humanitaria: Gaza bajo fuego y sin protección

Ante el creciente número de víctimas, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina solicitó una intervención internacional urgente y excepcional para proteger a la población civil, advirtiendo que Gaza corre el riesgo de convertirse en “la fosa común más grande de la historia”.

La ofensiva israelí, que ahora incluye una operación terrestre, fue confirmada por fuentes militares. Durante la noche del lunes, tropas israelíes avanzaron por la calle Al-Jalaa, en el centro de Gaza, obligando a cientos de civiles a desplazarse hacia la periferia en busca de seguridad.

La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro acelerado de las condiciones humanitarias, mientras se cuestiona el fracaso de la diplomacia y el incumplimiento de los estatutos internacionales de protección de derechos humanos, en medio de una escalada que amenaza con dejar consecuencias irreversibles.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur