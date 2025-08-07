Duplas de voleibol de playa femenino y masculino de Venezuela Sub-18 irá mundial de Doha, Qatar

La competencia se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre en Qatar y los criollos buscarán el título.

El voleibol de playa venezolano logró su clasificación en duplas femeninas y masculinas al Mundial sub-18 de Voleibol de Playa que se llevará a cabo en Doha, Qatar, del 7 al 11 de octubre.

Este cupo fue alcanzado gracias a la medalla de bronce que conquistaron en el Campeonato Suramericano de la disciplina que se realizó en la ciudad de Lima, Perú.

La dupla femenina compuesta por Valeria Moreno y Aidana Mejías, bajo la dirección técnica de la olímpica Norisbeth Agudo, quienes lograron un gran papel en el torneo de Perú al vencer 2-1 a Ecuador.

Por su parte, el equipo masculino estará conformado por Sebastián Pereira y Gerardo Bordones, quienes superaron a Paraguay con marca de 2-1 para así quedarse con el bronce.

Ahora estas duplas tendrán que trabajar fuertemente en su preparación para poder hacer un gran papel dentro del Mundial sub-18 de Qatar y así intentar quedarse con el título.

Hender «Vivo» Gonzálezx

Con información de Líder