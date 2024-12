Dulce de lechosa: Un manjar que no puede faltar en navidad

Al llegar la navidad, las tradiciones se hacen parte del día a día, en especial aquellas gastronómicas, que le dan un toque de sabor a la época decembrina, dulces o salados, se combinan en una fiesta de sabores que a cualquier paladar le recuerde la navidad.

Uno de estos, es el dulce de lechosa, un dulce tradicional venezolano que se consume todos los años, pero muy en especial en navidad y en semana santa.

Sobre sus orígenes, se dice que proviene de San Rafael del Piñán, en el estado Táchira, “durante la época colonial, porque se quería aprovechar las frutas de temporada”.

Así lo comentó la Chef Dayana Fajardo en entrevista para Noticias Barquisimeto, quien también ahondó en la preparación de este exquisito manjar.

El dulce de lechosa consiste en “una conserva de lechosa o de papaya, como es un nombre científico, que se elabora tradicionalmente, en las fechas especiales”, esto por lo económico que resulta al preparar.

Destaca que cada familia le da su toque especial al dulce de lechosa cuando lo preparan. por su parte, la chef, compartió su propia receta: «tengo una receta especial que es para aproximadamente 6 porciones».

Para esta receta, se necesita de:

2 kilos de lechosa verde

1 kilo de papelón

1 kilo de azúcar

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1⁄2 cucharadita de clado de olor

Agua

Clavitos de olor al gusto

Canela en concha

Una vez se tienen los ingredientes, la chef Fajardo indica que se va a tomar la lechosa verde «y con un cuchillo se le va haciendo unas rajas a lo largo y la deja en el serino. ¿Qué quiere decir que la dejemos en el serino? Le va a dejar toda la noche que ella vaya destilando lo que llamamos comúnmente esa leche».

Al día siguiente, se lava y se pela, indica la chef, aconseja además que «si usted no sabe si es alérgica o es alérgico, colóquese unos guantes para pelarla para que la leche que botó la lechosa no le afecte, no le pique la mano».

Se le extrae todas las semillas y se pica la lechosa bien sea en lonjas o en trozos grandes rectangulares para que le quede «carnosa», indicó, o también se puede picar «finita de modo que quede entre crujiente y suave». «Todo depende de la variación del gusto de la persona», destacó

Una vez hecho esto, en una olla con agua, se coloca la lechosa picada con una cucharada de bicarbonato de sodio, se pone a fuego lento y se deja por 10 minutos para eliminar el sabor amargo de la fruta y que ésta ablande mejor. Luego de haber realizado esto, «se retira, se cuela y se lava con agua fría».

Posteriormente en una olla con 12 tazas de agua, se pone a derretir el papelón junto al azúcar, una vez que lleva se agrega la lechosa y los clavos de olor y se cocina por aproximadamente 2 horas o más, hasta que la almíbar empieza a tomar firmeza sin quedar totalmente espeso, indicó la chef en medio de la entrevista.

«A mí me gusta que la lechosa me quede a un punto intermedio, no aguadita. Cuando se consiga eso de que no quede ni aguadita pero tampoco le quede dura, ya el dulce está listo, usted lo apaga y lo cierra», mencionó.

Por su parte, señala que cuando ya se está cocinando, le trocea la piña, aunque resalta que también se puede rallar o picar en cuadritos y luego se le agrega en el momento que está la lechosa cocinándose.

«Eso le va a saber espectacular, a mí me sabe a compota, por ejemplo, en Margarita le colocan coco rallado, cuando ya va a estar le rallan bastante coco y se lo colocan. Es espectacular, sabe muy rico», concluyó.

Errores más comunes

Muchas personas suelen decidirse por preparar este manjar navideño, sin embargo, aquejan que no les queda como ellos mismos desean, sea por sabor, contextura o color, por lo cual también se le consultó a la chef cuales son los errores más comunes que cometen las personas cuando preparan un dulce de lechosa.

«El error que hace se comete con la preparación de la lechosa, es que la pelan, la ponen directamente con agua y no la cuelan: todo a la vez tiende a quedar amargo el dulce entonces para evitar eso yo lo que recomiendo es que la hiervan primero durante 10 minutos y le enjuague en esa agua y luego lo pasen por agua fría porque esto hace que la lechaza no se vaya a deshacer en el momento que usted vaya a hacer el dulce», indicó.

Otra recomendación que dió la chef es una «de la abuela, sobre todo, es sacarle esa leche durante toda la noche, usted le hace su raja a toda la superficie de la lechosa y durante toda la noche ella va a botar toda esa leche que también afecta en el dulce».

«Es uno de los errores comúnmente que se cometen porque las personas a veces obvian esas partes y el dulce les queda duro, le queda amargo como un sabor extraño», finiquitó la también emprendedora, quien invitó a la comunidad barquisimetana a que prueben sus deliciosas recetas en Azúcar Morena, y a su vez le sigan como @azucarmorenavene en instagram.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto