Duaca: El grito silencioso de la Perla del Norte

Duaca, la «Perla del Norte» y capital del municipio Crespo, es un rincón de Lara que susurra historias de días más prósperos. Sin embargo, detrás de su apodo y la exuberancia de sus paisajes, se esconde una realidad cruda y cotidiana, un espejo de los desafíos que asedian a gran parte del país. En las calles de esta localidad, la vida transcurre entre baches y montones de basura, un testimonio silencioso de las problemáticas que sus habitantes enfrentan a diario.

Caminar por Duaca es un ejercicio de esquivar obstáculos. Los huecos en el asfalto no son meras imperfecciones; son trampas que amenazan a vehículos y peatones por igual, un recordatorio constante de la falta de inversión y mantenimiento. La recolección de basura es una utopía. Los desperdicios se acumulan en las esquinas, transformando lo que podría ser un paisaje pintoresco en un foco de insalubridad. Las bolsas repletas de desechos se convierten en hitos desagradables que marcan el ritmo de una ciudad que parece estar en pausa.

La escasez de servicios básicos es otro de los fantasmas que persiguen a los duaqueños. El agua potable es un bien escaso, y la distribución irregular obliga a las familias a ingeniárselas para cubrir sus necesidades más esenciales. Las cloacas, a menudo colapsadas, desprenden olores nauseabundos que se mezclan con el aire, contaminando el ambiente y poniendo en riesgo la salud pública.

Pero las problemáticas de Duaca no se limitan a la infraestructura. La convivencia ciudadana también se ve amenazada por una serie de fenómenos que alteran la paz del pueblo. Las motos que circulan a alta velocidad, sin respetar las normas de tránsito, se han convertido en un riesgo latente, especialmente en las zonas más transitadas.

A esto se suma un problema social mucho más grave: la venta de estupefacientes en zonas populares, como el mercado local. Lo que alguna vez fue un espacio vibrante y lleno de vida, ahora se ve manchado por la sombra del flagelo de las drogas, que amenaza con consumir a la juventud y desintegrar el tejido social.

Voces del pueblo que claman por soluciones

«Hemos visto accidentes graves por esa imprudencia, y las autoridades simplemente no hacen nada. Parece que esperan una tragedia para actuar», relató un señor de la tercera edad

En cuanto al estado de las vías, Juan Márquez, comerciante de la zona, no oculta su frustración. «Mira cómo están estas calles, ¡son un desastre! Cada hueco es un riesgo para el carro, para la mercancía, para la vida de uno. Ya no sabemos cómo hacer para que nos escuchen. Uno paga sus impuestos, pero no ve ninguna mejora. ¿Dónde está la plata?». Su lamento se hace eco entre otros conductores y transeúntes, cansados de los constantes daños a sus vehículos y el peligro que representan estos «cráteres» para su seguridad.

Pedro Linares, del mercado de Duaca, señala que también ellos necesitan mejoras, «Queremos mejoras en la infraestructura del mercado, más seguridad y que se nos tome en cuenta para cualquier plan de desarrollo. Somos parte de la economía del pueblo y nos sentimos olvidados». La falta de organización y de condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad es una queja recurrente entre ellos, quienes aspiran a tener un lugar donde su labor sea reconocida y se les brinde el apoyo necesario.

A medida que el calendario avanza y las elecciones municipales se acercan, el descontento de los duaqueños se hace más palpable. La «Perla del Norte» se pregunta si sus líderes están a la altura de las circunstancias. ¿Se puede gobernar una ciudad sin antes escuchar el clamor de sus habitantes? ¿Los candidatos que se presentan tienen planes concretos para abordar estos problemas, o se limitarán a promesas vacías que se desvanecerán tan pronto como el último voto sea contado?

Duaca es un recordatorio de que las elecciones no son un simple ritual político, sino una oportunidad para que los ciudadanos exijan un cambio real. La ciudad, con sus baches y sus promesas rotas, clama por una gestión que devuelva a su gente la dignidad de vivir en un lugar donde los servicios funcionen y la tranquilidad prevalezca.

La «Perla del Norte» espera que los candidatos de turno no solo vean en ella un espacio para ganar votos, sino un lugar para sembrar esperanza, para reconstruir, para devolverle a su gente el brillo que alguna vez tuvo. Porque al final del día, las elecciones se tratan de eso: de elegir un futuro donde Duaca pueda volver a ser, de verdad, la perla que un día soñó ser.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto