Dos semanas sin energía eléctrica en la Calle 22 con Carreras 18 y 19 de Barquisimeto

Comerciantes y residentes de la Calle 22 con Carreras 18 y 19 en el centro de Barquisimeto se encuentran en una situación crítica tras 15 días sin servicio eléctrico. La falta de energía, originada por la explosión de un transformador el pasado viernes 7 de febrero, ha paralizado la actividad comercial y generado malestar entre los habitantes de la zona.

Arianny Mujica, encargada de un establecimiento comercial, expresó la desesperación de los afectados: «Explotó el transformador y quedamos sin el servicio. Esto es algo vital para poder trabajar. Ya realizamos denuncias, reportes y cartas, pero no hemos obtenido respuesta». La falta de electricidad ha obligado a muchos a recurrir a plantas eléctricas, lo que representa un gasto adicional en combustible.

La situación también afectó el funcionamiento del semáforo en la Carrera 19 con Calle 22, que tuvo que ser conectado a una fase alterna para restablecer su operatividad.

Raquel González, otra comerciante afectada, lamentó la falta de respuesta por parte de las autoridades: «Estamos muy afectados, no estamos produciendo. No tenemos sistema para trabajar, el ruido de la planta y los olores nos afectan. Y nosotros somos emprendedores, no tenemos capacidad para asumir el costo del transformador».

Los comerciantes y residentes hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que atiendan esta problemática y restablezcan el servicio eléctrico a la brevedad posible.

