¿DÓNDE JUGARÁN? Estrellas que siguen como agentes libres en MLB

El paro laboral se mantiene y con ello siguen ‘en el limbo’ algunos peloteros estrellas que no han firmado todavía con ningún equipo.

Terminó la Temporada 2021 y entraron a la agencia libre… llegó el mes de marzo y siguen sin equipo. Varias estrellas de las Grandes Ligas en este momento no saben donde van a jugar, ya que debido al paro laboral que se mantiene, no han firmado con ninguna escuadra.

Ante la incertidumbre sobre qué sucederá una vez que se resuelva el conflicto entre MLB y la Asociación de Jugadores, muchos peloteros han optado por firmar en ligas fuera de Estados Unidos, como en el beisbol asiático y en México, pero en este momento en la larga lista de agentes libres todavía se pueden encontrar nombres de varias super estrellas.

Sí, peloteros que están por arriba del promedio, que son agentes libres muy cotizados, siguen sin saber en qué equipo jugarán en 2022, y a continuación te presentamos los nombres más importantes:

CARLOS CORREA

El puertorriqueño de 27 años es uno de los torpederos más reconocidos en Grandes Ligas, pues desde su debut con Astros en junio en 2015, promedia un bateo general de .277 con 133 cuadrangulares, 781 hits y 489 carreras impulsadas, además de participar en 2 Juegos de Estrellas y poseer un Premio a Novato del Año y un anillo de Serie Mundial.

FREDDIE FREEMAN

El campeón con los Atlanta Braves en el 2022 aún no tiene su futuro definido. Aunque se ha dicho que no cambiará de escuadra, varias escuadras han preguntado por él y es que muchos desearían tenerlo en su line up y en primera base, ya que saben que en 12 campañas ha pegado 271 jonrones y tiene 941 carreras producidas.

TREVOR STORY

Con 28 años de edad, ha vestido los colores de Rockies por 6 temporadas. Buscará un contrato largo con cualquier novena que le llegue al precio mostrando un promedio de bateo general de .272, 154 cuadrangulares, 758 hits y 450 carreras impulsadas en un total de 2,822 turnos al bat. Además es dos veces All Star y dos veces Campeón Silver Slugger.

CLAYTON KERSHAW

Debutó con Dodgers en 2008 y desde entonces ha sido llamado ocho veces al Juego de Estrellas, ganó tres Premios Cy Young, uno como MVP, la Triple Corona de Pitcheo, un Guante de Oro, lanzó un juego sin hit y tiene un anillo de Serie Mundial. De acuerdo con los reportes, se espera que Dodgers ofrezca una nueva extensión de contrato a Kershaw para terminar su carrera con el equipo.

ANTHONY RIZZO

El cañonero fue cambiado a los New York Yankees durante la campaña anterior, después de nueve campañas completas con los Chicago Cubs, y en su paso por MLB ha dejado 215 cuadrangulares, con 814 producidas, con un promedio de bateo de .268.

A continuación, te presentamos una ampliación de la lista de jugadores top que están en la agencia libre:

RP Kenley Jansen (34 años)

RP Joe Kelly (34 años)

RP Sergio Romo (39 años)

DH Albert Pujols (41 años)

1B Freddie Freeman (32 años)

3B Kyle Seager (34 años)

3B Kris Bryant (30 años)

SS Carlos Correa (27 años)

SS Trevor Story (28 años)

OF Chris Taylor (31 años)

OF Andrew McCutchen (35 años)

BD Nelson Cruz (41 años)

OF Kyle Schwarber (28 años)

