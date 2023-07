Donanemab se ha convertido en el nuevo medicamento para el Alzhéimer

La medicina ha avanzado de una manera magistral durante la pandemia del Covid-19 y posterior a la misma, siendo una ayuda significativa para el bienestar de los humanos. Tanto es así qué hemos visto avances en el tratamiento ante el con la IA en el cáncer de mama, la cual la misma ha permitido revisar las mamografías 30 veces más rápido que cualquier otro estudio, reduciendo la necesidad de biopsias.

Por consiguiente, hemos observado que la Inteligencia Artificial ha apoyado en buena parte el proceso de cambios en la salud, como el vendaje inteligente desarrollado por investigadores norteamericanos, que utiliza sensores para controlar la cicatrización de las heridas según información de la Universidad de Stanford.

Se ha visualizado durante estudios determinados por expertos en la materia que la IA y la Tecnología de Edición Genética CRISPR (Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas).

La cual puede transformar el tratamiento de enfermedades, y se prevé que en cuestión de años avanzará en la ayuda para las enfermedades significativas como el cáncer o el VIH. Aunque el más notorio avance tecnológico es la realidad virtual (RV); para acelerar las intervenciones quirúrgicas más avanzadas y aliviar los trastornos mentales.

Es por ello; que en la lucha contra el Alzhéimer, la medicina Donanemab que genera anticuerpos, ayuda a las primeras etapas del Alzhéimer debido a que esta elimina la proteína que se encuentra acumulada en las personas con esta enajenación mental, no obstante; no es una cura, sin embargo, da excelentes resultados en la mejoría rápida de la enfermedad que no solamente está frecuente entre los adultos, también es en los jóvenes.

Donanemab, el nuevo medicamento que supone un “punto de inflexión” en el tratamiento del alzhéimer

Durante los ensayos clínicos como informa la BBC ha disminuido la evolución de esta enfermedad, lo cual permite que entre las personas recordar mucho más lo que ocurre y hacen durante sus vidas o tares cotidianas.

Edwin Hevia Cadevilla con información de BBC