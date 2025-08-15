Donald Trump recibe a Vladimir Putin sobre una alfombra roja en la base militar de Alaska para abrir la cumbre

El presidente estadounidense advierte de «consecuencias graves» si no se alcanzan avances, mientras Zelenski y líderes europeos siguen la cumbre histórica.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se han reunido en persona en Alaska este viernes por primera vez en varios años para debatir las medidas necesarias para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump ha ido a recibir a Putin sobre una alfombra roja en la base militar de Alaska para abrir la cumbre, en la que no participa el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En un principio, se había anticipado que iba a ser una reunión cara a cara entre Putin y Trump en Alaska. En cambio, después se confirmó que iba a ser a tres. El presidente estadounidense ha estado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Los organizadores de la cumbre han planificado de forma cuidadosa el punto de encuentro donde se espera que Donald Trump y Vladímir Putin se saluden.

Hender «Vivo» González