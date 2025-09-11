Donald Trump multiplica su fortuna tras incentivar criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca

El magnate republicano utiliza su poder presidencial para incentivar sectores en los que participa como inversionista. Su fortuna creció de 4.300 millones en 2024 a una cifra récord de 7.300 millones este año.

El crecimiento en 3.000 millones de dólares de la fortuna de Donald Trump en lo que va de 2025, explica sus políticas de incentivo a las criptomonedas.

El negocio “familiar” en ese ramo desbordó la fortuna del magnate republicano y su hijo, Eric Trump, dueño de la empresa de minería de criptomonedas, American Bitcoin.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump redujo la aplicación de regulaciones y firmó una legislación favorable al uso de criptomonedas. El resultado: un récord en sus ganancias privadas, elevando a 7.300 millones de dólares su fortuna.

En julio pasado, el jefe de la Casa Blanca firmó la Ley Genius, pionera a nivel federal para respaldar las criptomonedas estables o stablecoins. Emitidas por instituciones financieras, bancos y cooperativas, están respaldadas en dólares, activos y bienes.

La apuesta empezó pocos días antes del segundo mandato, según Forbes. En enero, Trump lanzó una memecoin, sumando cientos de millones de dólares estadounidenses (USD).

Entre sus inversionistas estuvo el criptoempresario Justin Sun, acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores, quien destinó “aproximadamente 40 millones al presidente electo y millones más a sus familiares”.

Junto a sus hijos, el multimillonario neoyorquino lanzó en 2024 la empresa World Liberty Financial, valorada en unos 6000 millones de USD y marcada por vaivenes en el mercado financiero, socorridos desde el Despacho Oval.

Con la venta de tokens (representaciones digitales de una moneda o activa), el 75 por ciento de las ganancias de la firma se quedan en las cuentas bancarias familiares.

Pero Donald Trump no es el único con balance positivo asociado a las criptomonedas. La empresa American Bitcoin, de Eric Trump, le reporta unos 367 millones en acciones, más que cualquier otra apuesta en su historial dentro de la Organización Trump.

Sin embargo, los conflictos de intereses permanecen latentes dada la influencia de su padre, el mandatario de EE.UU., sobre la regulación directa del sector de las criptomonedas.

Fuera de esa industria, la familia Trump aprovecha el tiempo en el poder presidencial para favorecer contratos con empresarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Rumanía.

Mientras, para los estadounidenses aumenta el costo de la vida, crece la inflación y se disparan las tasas de desocupación, por primera vez desde 2021.

Trump apuntó a las criptomonedas como unas de las estrategias de crecimiento financiero de Estados Unidos. Pero ni siquiera la criptoindustria está a salvo de la agitación causada por su guerra global de aranceles.

Los mercados han reaccionado hasta ahora con volatilidad a las expectativas de endurecimiento comercial. A la par, los gravámenes debilitan la confianza en los activos tradicionales, reforzando la retórica de Trump a favor de las criptomonedas, con las cuales gana miles de millones de dólares.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur