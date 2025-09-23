Donald Trump, afirmó este martes que su país no tiene «otra opción» que destruir a las organizaciones que ha calificado como «terroristas» mediante bombardeos en el Caribe.

«Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que esto suceda», declaró el exmandatario ante las Naciones Unidas, en medio de las objeciones de países de la región, como Brasil y Colombia, por el masivo despliegue militar de EE.UU. en aguas caribeñas.

Leer también: El adiós a una pluma inquebrantable: Luis Rodríguez Moreno





Donald Trump amenaza a Venezuela en la ONU

Amenaza del Presidente de los Estados Unidos



El mandatario norteamericano, Donald Trump, señaló que las organizaciones de su Gobierno han designado como «terroristas» —entre ellas, la banda criminal de Venezuela Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha— «mutilan y asesinan con impunidad» y son «enemigos de toda la humanidad».

«Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de EE.UU. para aniquilar a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro», aseguró Trump, quien insistió en vincular al mandatario venezolano con presuntos delitos de narcotráfico sin aportar evidencia alguna.

También ha arremetido contra el presidente de Brasil

En esa misma línea, prometió «bombardear» a todas las embarcaciones que trafiquen drogas «para que dejen de existir». «No tenemos ninguna opción», aseveró minutos después de que su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificara de «preocupante» el intento de vincular la delincuencia común con el terrorismo.

«La manera más efectiva de luchar contra el narcotráfico es cooperar para combatir el lavado de dinero y restringir el comercio de armas», subrayó el presidente brasileño, quien condenó el «uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado».

Las verdaderas intensiones de Trump

No obstante, el Gobierno venezolano ha cuestionado la verdadera razón de los operativos, dado que el Caribe no es la principal ruta que usan los narcotraficantes para enviar droga a EE.UU., el mayor consumidor de sustancias ilícitas en el mundo.

De hecho, según diversas fuentes, más del 80 % de la droga que llega a EE.UU. sale de Suramérica a través de la ruta del Pacífico, principalmente de países como Colombia y Ecuador. En esa zona, además, son frecuentes los operativos de interdicción de lanchas con estupefacientes, que culminan con la detención de los responsables y no con el asesinato sumario de los tripulantes.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB