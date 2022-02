“Don Nacho” Beristaín confirma el regreso de Juan Manuel Márquez al ring

El entrenador tendrá una mega función de boxeo a manera de homenaje.

Tremenda noticia se acaba de dar, Juan Manuel Márquez, estará regresando al ring y lo hará en la Ciudad de México, esto lo confirmó el que fuera su entrenador, Ignacio “Don Nacho” Beristaín, quién tendrá una función de homenaje y en la pelea estelar estará su ex pupilo.

A través de las redes sociales se empezó a dar a conocer un cartel en el que se hará una función de boxeo a manera de homenaje para, “Don Nacho” Beristaín, en dicha función estarían presentes, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Jorge Arce, Humberto “Chiquita” González, Daniel Zaragoza.

Durante el tradicional “Martes de Café” del WBC, “Don Nacho” aceptó que se le hará la función de boxeo, será el próximo 21 de mayo en la Plaza de Toros México, esto dentro del marco de la clase de boxeo más grande del mundo

Así mismo, “Don Nacho” confirmó que en la pelea estelar será, Juan Manuel Márquez, enfrentando al nieto de “Mantequilla” Nápoles.

“Es totalmente cierto, Juan Manuel regresará, en unos días estará acá en la Ciudad de México, va a participar en la función. Aparte estará Julio César Chávez, más adelante harán una en Las Vegas”, explicó en exclusiva.

“Me da mucho gusto, yo siempre he trabajado desinteresadamente en el boxeo, los resultados se nos han dado y he tenido a varios campeones del mundo”, explicó el entrenador.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre la mega función que harán para homenajear al celebre entrenador de boxeo.

La cifra millonaria que rechazó Juan Manuel Márquez para la quinta pelea con Manny Pacquiao

Los aficionados se quedaron con las ganas de ver la quinta pelea entre, Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, pelea que sin duda hubiera generado mucha expectación luego del fulminante nocaut del azteca, pero, dicha contienda no se llevó a cabo y el capitalino habló al respecto y mencionó que rechazo una millonada para dejar las cosas como están hasta ahora.

Juan Manuel Márquez rompió el silencio sobre la quinta pelea contra, Manny Pacquiao, la cuál si fue ofrecida por los promotores, pero, el azteca ya no quiso aceptar.

“Primero me ofrecieron 100 millones de dólares, luego me ofrecieron 150 millones, yo sentí el sabor de saber que te robaron unas peleas, entonces me dije que ya no era necesario, no acepte por qué ya no quiero sentir que me roben y también pensar en la salud por qué Pacquiao pegaba muy fuerte”, expresó.

