Domingo Hernández Lárez: Operaciones de las URRAS en Orinoco han desmantelado seis campamentos de astilleros ilegales

El comandante del Ceofanb, G/J Domingo Hernández Lárez, explicó que el exitoso despliegue se realiza en el marco de las operaciones de defensa territorial y la lucha contra actividades ilícitas en zonas estratégicas del país.

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez, informó este lunes que los operativos, bajo el control de las Unidades de Reacción Rápida (URRA), desplegadas en Las Bocas del río Orinoco, han logrado el desmantelamiento de seis campamentos de astilleros ilegales.

Leer También: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López Inicia despliegue en la primera zona binacional Táchira-Zulia con 15 mil efectivos en frontera

Durante una intervención en el programa presidencial «Con Maduro+», Hernández Lárez explicó que el exitoso despliegue se realiza en el marco de las operaciones de defensa territorial y la lucha contra actividades ilícitas en zonas estratégicas del país.

En este sentido, el comandante del Ceofanb recordó que las URRAS surgieron como resultado de los primeros despliegues operativos realizados en el territorio nacional, en articulación con el Ejercicio Militar Escudo Bolivariano.

Detalló que las citadas Unidades constituyen una agrupación táctica temporal, conformada por fuerzas y medios que se organizan, específicamente, para cumplir una misión determinada, las cuales se activan de acuerdo a una necesidad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión