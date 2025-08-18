Domingo Hernández Lárez Informó: FANB desmanteló astillero clandestino de grupos TANCOL en Zulia

El comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó que se incautó material logístico utilizado para la construcción de embarcaciones semisumergibles.

El comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó este lunes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detectó un astillero clandestino ilegal oculto entre manglares perteneciente a grupos delincuenciales TANCOL, donde se incautó material logístico utilizado para la construcción de embarcaciones semisumergibles, en el estado Zulia.

Leer También: Efectivos del CPNB aprehendió a un sujeto tras incautarle 800 envoltorios de marihuana en el Estado Falcón

A través de la red social Instagram, Hernández Lárez destacó que, en el marco de la operación «Relámpago del Catatumbo Guajira 2025» en misiones de patrullaje y reconocimiento costero de ruta de zona, se incautaron los siguientes materiales: una embarcación en proceso de construcción, una planta eléctrica de 16 HP, diez tambores de resina para fibra de vidrio de 230 kg, treinta y ocho rollos de fibra de vidrio y cuatro sacos de talco secante.Además de doce rollos de tirro, cuarenta paquetes de hojillas para exacto, mil remaches de 1, dos mil quinientos clavos de 2, ocho espátulas plásticas, cuatro espátulas metálicas, diecinueve discos de lija P80 de 7, doce discos de lija P80 de 4 ½, setenta discos de corte de 4 ½, once discos de corte de 7, entre otros.

«¡Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia! En nuestra patria no se produce, no se trafica ni se consumen productos derivados de las drogas. ¡La FANB junto a los OSC luchan a diario, de manera frontal, contra el narcotráfico y sus asociados que pretenden usar nuestro suelo sagrado como plataforma delincuencial!», concluyó el alto funcionario militar.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión