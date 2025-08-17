Domingo Hernández Lárez informó: FANB desmantela campamento de minería ilegal en el Estado Amazonas

El G/J Domingo Hernández Lárez, informó del decomiso de 660 litros de gasolina, nueve motobombas, quince alfombras tipo tamiz y dos plantas eléctricas. Asimismo, señaló que la FANB mantendrá el despliegue a lo largo de la frontera con Colombia.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló y destruyó un campamento logístico de minería ilegal en el municipio de Atabapo, estado Amazonas, como parte de la Operación «Escudo Bolivariano Maroa 2025». Durante la ejecución, se incautaron y destruyeron diversos equipos utilizados para la actividad ilícita.

Leer También: El Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López rechaza la «maquinaria de mentiras» al estilo nazi de EEUU. contra Venezuela

El comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó a través de sus redes sociales que los militares decomisaron 660 litros de gasolina, nueve motobombas, quince alfombras tipo tamiz y dos plantas eléctricas. Además, incautaron 60 kilogramos de alimentos y 350 metros de manguera de alta presión.

Misión: Asegurar la Soberanía y el Territorio

Hernández Lárez afirmó que la acción fue posible «gracias al apresto operacional, labores de reconocimiento y patrullaje» de una Unidad de Reacción Rápida (URRA) mixta. El General también señaló que la FANB mantendrá el despliegue a lo largo de los 2.219 kilómetros de la frontera con Colombia para asegurar la tranquilidad y la soberanía del territorio.

El comandante enfatizó que Venezuela es un «territorio de paz, libre de plantaciones endémicas de cocaína y marihuana». Este tipo de operativos forman parte de la estrategia militar para combatir la minería ilegal y otras actividades criminales en el sur del país. Un ejemplo reciente ocurrió en marzo pasado en el estado Bolívar, donde la FANB también destruyó un campamento similar en el sector El Jabillal.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión