Domingo Hernández Lárez indicó: FANB destruye campamento minero en el Estado Amazonas

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, indicó que en el hecho fueron detenidos los ciudadanos Carlos Alberto Rodriguez, de 48 años de edad y Jorge Andrés Ramírez Moreno, de 27 años.

Este domingo, a través de la Operación Escudo Bolivariano 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N.° 6 Guayana, estado Amazonas, destruyó un campamento minero la comunidad indígena Carida, municipio Atabapo, empleando una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Mixta en misiones de reconocimiento y escudriñamiento, informó el comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

A través de sus redes sociales, Hernández indicó que en el hecho fueron detenidos dos ciudadanos identificados como: Carlos Alberto Rodriguez, de 48 años de edad, y Jorge Andrés Ramírez Moreno, de 27 años de edad, quienes se encontraban en un campamento minero en el sector Mina Nueva.

Asimismo, informó que fue incautado el siguiente material: mil doscientos (1200) litros de combustible tipo gasolina, ocho (08) motores de succión de agua de 13 HP, una (01) planta eléctrica de 1200 W, seis (06) caracoles mineros, un (01) impeler para motor, setenta (70) metros de manguera de alta presión de 4”, veinticuatro (24) de tuberias de PVC de 4” y Tres (03) Alfombras usadas como tamíz.

Detalló que el material, que servía de soporte logístico para las actividades de minería ilegal, fue incinerado en el lugar de los hechos.

