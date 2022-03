Domènec Torrent técnico del Galatasaray: «Veo muchas cosas similares entre este Barça y el de Guardiola»

El técnico del Galatasaray destacó el papel de Xavi, anunció rotaciones y apuntó que «habrá que hacer el partido perfecto».

El Galatasaray llega con piel de cordero, consciente de que el Barça es el gran favorito en esta eliminatoria de octavos de final de la Europa League. Domènec Torrent, entrenador del cuadro turco, apuntó que «todo el mundo sabe que está en el mejor estado de forma de todo el año. Si empezara ahora la Liga serían candidatos y en la Champions igual».

El entrenador del Galatasaray subrayó que «hay que hacer un partido más que perfecto. Es imposible defender 90 minutos en un estadio como este, sería nuestra perdición. Intentaremos tener el balón y cuando lo tengamos lo tendremos que jugar, hacer correr al Barça, sabiendo que ellos han mejorado mucho en la presión tras perdida».

Torrent no tiene ninguna duda que las rotaciones que anunció Xavi no afectarán a los azulgrana. «El Barcelona tiene una plantila excelente y juegue quien juegue son de alto nivel. Cambiará el perfil, pero no la calidad», y destacó el papel de los canteranos que están explotando en el equipo de Xavi. «El Barcelona tiene un gran tesoro con los jóvenes. Solo hay que aprovecharlos. Y también el estilo, que va pegado a la cantera. No les pesa la responsabiliad y saben su trabajo. No me sorprende que jueguen tan bien en el primer equipo».

El Galatasaray, en una situación delicada en Liga, también hará alguna rotación. «Por temas musculares y sobrecargas», explicó el entrenador. «También es un rival diferente. Es un fútbol muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hicimos cosas muy mal ante Konyaspor, una lástima porque el equipo estaba evolucionando bien». Y reivindicó su trabajo al frente del equipo, pidiendo paciencia. «Si nos contratan es porque había un problema de base. Si quieres un estilo como el de Barcelona, necesita tiempo. Hicimos un buen partido muy bueno en casa que es lo que queríamos», comentó Domènec Torrent, que admitió que «me gusta más que no haya valor doble de goles fuera. Era injusto a veces. Lo hace interesante y hace que no se pueda especular».

El técnico, que no quiso desvelar si jugaría Iñaki o Muslera -«primero lo tienen que saber los jugadores»- analizó al Barça de Xavi tras preguntarle por una comparación con la de Guardiola. «El estilo ya es muy igual, pero le hacemos un flaco favor a cualquier entrenador si lo comparamos al mejor entrenador del mundo y de la historia. Veo cosas muy similares. El qué y el cómo. Es la gran noticia para el barcelonismo. Antes jugaban igual pero quizás no marcaban algunos goles que podían hacer y ya se cuestionaba. Era injusto. Veía muchas cosas de las que viví anteriormente en el club», aplaudió.

