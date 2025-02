Documento | EEUU revocó TPS a 300 mil venezolanos

La administración Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal, o TPS, para más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos, dejando a la población vulnerable a una posible deportación en los próximos meses, según documentos gubernamentales obtenidos por The New York Times.

La medida, la primera del presidente Trump en su segundo mandato para eliminar esas protecciones, indica que planea continuar con la ofensiva contra el programa que comenzó en su primera administración, cuando intentó terminar con el estatus para los inmigrantes de Sudán, El Salvador y Haití, entre otros. Trump se vio obstaculizado por los tribunales federales que cuestionaron la forma en que anuló las protecciones.

Durante su primer mandato, cuando la administración de Trump puso fin a las protecciones para los migrantes de El Salvador y Haití, los funcionarios permitieron que los afectados mantuvieran su estatus durante 12 a 18 meses antes de que finalizara.

Esta vez, el gobierno ha decidido hacer que los cambios sean más inmediatos. Los venezolanos que recibieron protección en 2023 y que se encuentran bajo el TPS perderán su estatus temporal 60 días después de que el gobierno publique el aviso de terminación. Los críticos republicanos del programa han dicho que se ha utilizado para permitir que los migrantes se queden mucho más tiempo del previsto y que se ha transformado de algo temporal a un arreglo más permanente.

El aviso indica que más de 300.000 venezolanos tenían TPS hasta abril.

Otro grupo de más de 250.000 venezolanos tiene protecciones hasta septiembre y por ahora no se verán afectados, pero la decisión sugiere que ellos y otros bajo TPS podrían estar en peligro de perder su estatus en el futuro.

La cancelación también aumenta el número de personas sin estatus migratorio formal en Estados Unidos, mientras Trump intenta llevar a cabo una campaña de deportación masiva. La decisión de revocar las protecciones podría enfrentar desafíos legales por parte de activistas de los derechos de los inmigrantes que esperaban tal decisión.

El programa está destinado a migrantes que no pueden ser devueltos a un país que enfrenta un desastre natural o un conflicto de algún tipo. En los últimos años, los migrantes han huido de Venezuela a medida que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se desintegraba.

Durante la administración Biden, el programa creció drásticamente. A fines del año pasado, más de un millón de personas tenían el estatus, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Está claro que Trump pretende cambiar eso. La decisión de este fin de semana, autorizada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, explicó que el TPS ya no era necesario porque no servía al interés nacional de Estados Unidos, según el aviso obtenido por The Times.

Hace apenas unas semanas, Alejandro N. Mayorkas, entonces secretario de Seguridad Nacional, descubrió lo contrario.

En enero, el gobierno de Biden extendió las protecciones para los venezolanos por 18 meses más, una medida que el gobierno de Trump revocó rápidamente , al considerar que las condiciones en su país hacían necesaria tal medida.

“Venezuela está atravesando una ‘crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional’”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional de Biden, citando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el país. “Según se informa, la crisis ha alterado todos los aspectos de la vida en Venezuela”.

Información de: NY Times