Docentes rechazan fallas en el año escolar y realización de La Ruta Live del Bachiller

Ismael G. esperó junto a sus compañeros del Liceo Armando Reverón, ubicado en el oeste de Vargas, por el autobús que los llevó a la Cinta Costera de La Guaira para celebrar su graduación de bachilleres con un concierto el pasado viernes 14 de julio. El espectáculo era parte de La Ruta Live del Bachiller, una iniciativa que anunció Nicolás Maduro que ofrece una gira de conciertos en varios estados del país desde el 13 hasta el 31 de julio.

El estudiante de 17 años de edad fue a festejar, aunque reconoce que no se graduó como debía haber sido. En su último año no tuvo profesores de Inglés o Física; solo asistió a clases dos días de cada semana para que le revisaran las tareas que le mandaban sus profesores. La protesta de docentes desde el regreso a clases, la falta de agua en el plantel y la eliminación del comedor dificultaron el año escolar que recién culmina.

“Fue un año que de broma estudiamos, pero, bueno, esos artistas no se presentan gratis todos los días y no tienes el transporte garantizado. Así que fuimos. La rumba estuvo buena, aunque uno sabe que el liceo tiene sus vainas malas”, dice Ismael a El Pitazo.

Una delegación de docentes del Liceo Armando Reverón asistió al concierto junto a los estudiantes entre los que se encontraba Ismael G. “Algunos nos critican por estar allí, pero uno no puede hacer nada si te da la orden la Zona Educativa. Uno fue a esa rumba y los muchachos lo gozaron. Uno está claro en la incongruencia oficial: se destinan miles de dólares para conciertos, pero cero en la calidad educativa, en los docentes o la infraestructura. Allí seguimos raspados», declara una profesora que pidió la reserva de su identidad para evitar represalias.

Aunque los maestros consultados por El Pitazo en los estados donde llegó La Ruta Live del Bachiller critican estos espectáculos, ninguno sabe cuánto invierte el gobierno de Nicolás Maduro en cada presentación. Pero calculan que se destinan “miles de dólares”. La afirmación corresponde a maestros de Zulia, Falcón, Guárico y Cojedes.

Según productores de eventos ligados a la organización de La Ruta Live, cada concierto requiere una inversión promedio de 50.000 dólares estadounidenses.

“La tarima está alrededor de los 8.000 y 10.000 dólares porque es la tarima de mayor dimensión con luces incluidas. El sonido está entre 10.000 y 12.000 dólares, la pantalla son unos 3.000 dólares, la máquina de espuma unos 5.000 dólares, el montaje de camerinos, barandas de seguridad, andamiaje, backing, puede ser un servicio de entre 5.000 y 8.000 dólares. Un espectáculo requiere una inversión mínima de 30 mil dólares en producción y por lo menos, 20.000 en talento artístico», explica a El Pitazo un productor que pidió la reserva de su identidad.

La misma fuente señala que los gastos en talento pueden aumentar porque los artistas contratados son un cartel “medianamente importante”. La Ruta Live del Bachiller tiene en su cartelera a Omar Acedo, Victor Drija, Juan Miguel, Los Cadillacs, Noreh, Jerry Di, La Melodía Perfecta, Proyecto A, Karliam, Xuxo, Kobi Cantillo, Nathalie, Xavi Devine, Afro Criollo, Gustavo Elis, Rub Amaya, Miranda Black y Blackie and Lois, entre otros.

Los organizadores entrevistados por El Pitazo indicaron que el financiamiento de La Ruta Live proviene de la Presidencia de la República y a través del Ministerio de Juventud y Deportes que dirige Mervin Maldonado. Además, sostienen que el merenguero Omar Enrique es el artífice de este proyecto musical.

La versión estudiantil de La Ruta Live tuvo 10 conciertos del 13 al 20 de julio en Zulia, Guárico, Falcón, Vargas, Apure, Cojedes, Amazonas, Portuguesa, Aragua, Táchira, Mérida y Carabobo. Otras cuatro presentaciones están pautadas entre el 22 y 23 de julio en Barinas, Monagas, Bolívar y Trujillo.

El 20 de julio, El Pitazo envió una solicitud de entrevista a la cuenta Instagram de La Ruta Live para consultar el presupuesto destinado en la realización de cada concierto, pero la organización no respondió el mensaje.

Conciertos no resuelven las carencias

Los cuestionamientos que hace la profesora de Vargas que asistió al concierto por una orden superior parecen lugar común en el gremio educativo en el resto del país. Maestros y sindicalistas del sector consultados por El Pitazo califican La Ruta Live del Bachiller como “una acción que no se ajusta a la realidad”. Además, cuestionan que se destinen recursos en un espectáculo para el cierre de un año escolar marcado por las aulas vacías, la falta de dotación y remodelación de las instituciones públicas y las protestas de docentes por aumentos de sueldo.

“No invierten en docentes e infraestructura, pero se gastan 50.000 dólares en una tarde musical. Con eso pudieron ofrecer la reactivación del Seguro Médico para los docentes, mejoras en los comedores escolares, se pudieron ofrecer becas para cursos de nivelación pre universitaria”, precisa Mirla García, profesora de Aragua, uno de los últimos estados que recibió el espectáculo.

“Este fue un año escolar inusual, una situación jamás presentada en el país. Celebrar el fin de año con megafiestas es una vergüenza. No hubo actividades escolares dentro de los ambientes de aprendizaje en las instituciones públicas, no por culpa de los maestros sino por la irresponsabilidad del gobierno, que no quiso encarar la crisis. No ha querido aceptar que tiene unas escuelas sin servicios básicos e incluso, sin techos ni mesa-sillas», explica Deisy Solórzano, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros de Apure (Sinvema Apure).

Raúl Yemiñame, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Educación de Vargas (Sitravargas), coincide con la opinión de Solórzano. “En todo el país la infraestructura escolar está deteriorada. Una mano de pintura no resuelve. Un concierto tampoco. Las carencias de los bachilleres no se fueron con ellos. Se quedaron en las aulas a pesar de la rumba”, lamenta.

En Portuguesa, otro estado donde se realizó una presentación de La Ruta Live del Bachiller, el gremio lo asume como una ofensa. “A las autoridades competentes no les duele ni les interesa la educación de este país”, agrega Santos Mendoza, secretario de reclamos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev) en el estado llanero.

“Nosotros no conocemos el monto exacto ni aproximado del costo de esos eventos, pero sabemos que esas inversiones pudieron ser una gran ayuda para las escuelas y para mejorar el salario de los maestros. Pudieron servir para apoyar el fondo de las primas no liberadas por el Ministerio de Educación, por ejemplo, que mantiene esa deuda con docentes que están pasando calamidades”, destaca Solorzano.

Aprovechamiento partidista

Otra denuncia formulada desde el magisterio es el uso de la Ruta Live del Bachiller como un espacio de captación para el movimiento juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Nos llama poderosamente la atención la movilización en autobuses, la presencia de dirigentes del partido de gobierno coordinando una actividad que debería ser institucional. Muchos asistentes son menores de edad expuestos a los riesgos de una actividad masiva, sin mayor control. En definitiva, en Venezuela parece que el dinero que existe es para el circo, para mantener al pueblo entretenido y no para, por ejemplo, otorgarle a los trabajadores de la educación una verdadera remuneración”, advierte Gualberto Más y Rubí, presidente del Sindicato Único del magisterio en el estado Zulia.

El mismo señalamiento es hecho por dirigentes docentes de Vargas, Falcón y Bolívar, en donde ha estado involucrada la dirigencia psuvista, con el fin de incorporar en sus filas a jóvenes bachilleres.

En medio de todo el espectáculo, el inicio del venidero año escolar no luce tan brillante, en palabras de los profesores.

“Ojalá así como se disponen de dólares para pagar a estos artistas, el gobierno disponga de algún ahorro para el inicio del próximo año escolar, para que los profesores no lleguen a septiembre y a octubre con esa duda, si me voy o no a incorporar, con el salario que tengo”, agrega Más y Rubí.

Para Fenatev-Zulia siguen las interrogantes sobre el próximo regreso a clases. “Con qué ánimo se regresa a las aulas con un sueldo desmejorado, un bono vacacional disminuido, la pérdida de bonos y primas y sin un seguro médico o funerario. El docente está completamente desasistido”, dice el vocero de la federación, Cirilo Canales. Al igual que sus colegas, rechaza que las autoridades ignoren las solicitudes del gremio y ofrezcan espectáculos. “Los conciertos son una burla que indigna y molesta. No es responsabilidad de los muchachos, sino de un gobierno cuya prioridad no es la educación”, agrega.

Información de: El Pitazo