Doblete del ´Bicho´: Cristiano «CR7» Ronaldo con Portugal deben esperar para clasificar al Mundial 2026 luego de empatar con Hungría 2-2

Un gol de Szoboszlai evita a Cristiano «CR7» Ronaldo sellar el billete para su sexto Mundial. El portugués anotó un doblete que le convierte en el máximo goleador de la fase clasificatoria.

Cristiano «CR7» Ronaldo marcó un doblete para Portugal y se metía en el Mundial 2026 pero Hungría lo amargó en la última del partido.

A los 40 años, el crack rompió el récord histórico de goleadores en eliminatorias.

Cristiano tendrá que esperar a noviembre para clasificarse matemáticamente para su sexto Mundial, un récord que ya tiene asegurado Messi, su eterno rival en la lucha por lograr el mayor número de hazañas en la historia del fútbol. Un gol de Szoboszlai en el añadido impidió a los de Roberto Martínez sellar su billete a la Copa del Mundo de 2026 en un partido en el que Cristiano marcó un doblete. Con estos dos goles ya son 948 los goles que suma el portugués que en toda su carrera. Su doblete le sirvió además para convertirse en el máximo goleador de la historia de la fase de clasificación al Mundial con 40 dianas, una más que el guatemalteco Carlos Ruiz. Su gran objetivo, ser el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales.

Doblete de Cristiano y gol de Szoboszlai

Portugal necesitaba ganar a Hungría y que Irlanda puntuase ante Armenia para asegurarse su billete a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El gol inicial de Szlai trastocaba los planes de la selección dirigida por Roberto Martínez, que tiene la suerte de poder contar con el goleador más voraz de la historia en sus filas. Cristiano empató el partido en el 22′ al rematar en el área un centro raso de Semedo y le dio la vuelta al partido en el descuento de la primera parte, con otro remate al primer toque esta vez a centro de Nuno Mendes.

En el otro partido del grupo, Armenia se quedaba con diez por la expulsión de Barseghyan, lo que encarrilaba aún más la clasificación de Portugal al Mundial. A la hora de juego, Bruno Fernandes chutó al poste y justo después fue sustituido en un carrusel de cambios en el que entraron João Félix, Palhinha y Conceiçao en un alarde de exhibición de fondo de armario de la selección portuguesa, que llegará al Mundial con una de las cinco plantillas del torneo, junto a España, Francia, Inglaterra y Argentina.

El gol de Ferguson para Irlanda cuando quedaban 20 minutos dejó la clasificación de Portugal en sus manos. Los de Roberto Martínez debían aguantar el resultado para sellar su billete pero el gol de Szoboszlai en el descuento obliga a Cristiano a esperar al parón de noviembre para clasificarse para su sexto Mundial.

Cambios

Alex Tóth (37′, András Schäfer), Dániel Lukács (57′, Bendegúz Bolla), João Félix (61′, Pedro Neto), Francisco Conceição (61′, Bruno Fernandes), João Palhinha (61′, Rúben Neves), Gonçalo Ramos (77′, Cristiano Ronaldo), Márton Dárdai (78′, Milos Kerkez), Milán Vitális (78′, Callum Styles), Nuno Tavares (78′, Nuno Mendes)

Goles

0-1, 7′: Attila Szalai, 1-1, 21′: Cristiano, 2-1, 47′: Cristiano, 2-2, 90′: Dominik Szoboszlai

Tarjetas

Arbitro: Srdjan Jovanovic

Arbitro VAR: Momcilo Markovic, Jelena Cvetkovic

Bruno Fernandes (33′,Amarilla), Callum Styles (49′,Amarilla), João Félix (89′,Amarilla), Dániel Lukács (94′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS