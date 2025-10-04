Doble tragedia en la familia Castillo: Padre e hijo mueren en accidente de tránsito en Cabudare y Barquisimeto.

La comunidad de Cabudare y Barquisimeto están de luto por la trágica muerte de Erick José Castillo (60 años), ocurrida en la madrugada de este sábado en la avenida Intercomunal Cabudare-Barquisimeto.

Leer También: Servicio Social: Una vida depende de tu ayuda, Marucha necesita una cirugía cardiovascular urgente

Este lamentable suceso golpea doblemente a la familia, pues Erick José era el padre de Erick Castillo (Hijo), quien también falleció hace tan solo unas semanas en otro hecho vial, cerca del Distribuidor Jirajara de Barquisimeto.

Según el reporte, Erik José fue violentamente arrollado por un conductor que se dio a la fuga, mientras el y su hermano (quien resulto ileso) revisaban una falla del vehículo detenido en el canal de servicio.

A pesar de la rápida respuesta de los Bomberos de Palavecino y el personal médico, Erick José no resistió la gravedad de las heridas y falleció al llegar al Ambulatorio «Don Felipe Ponte Hernández» de Cabudare.

https://www.instagram.com/p/DPZqTIWCTlX/?igsh=MXd2ajRrMHZ5b3FnYQ==

Hender «Vivo» González

Con información de IG: @noticiasbarquisimeto