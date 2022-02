Djokovic dará su versión de su odisea en Australia en 7-10 días

El tenista fue recibido este jueves por el presidente de Serbia Aleksandar Vucic tras el episodio que vivió antes del Open de Australia y que terminó con su deportación.

Novak Djokovic ha sido recibido este jueves por el presidente de Serbia Aleksandar Vucic tras el escándalo que vivió a su llegada a Melbourne para jugar en el Open de Australia sin haberse vacunado y que terminó con el serbio deportado del país tras considerársele un riesgo para la salud pública.

Djokovic quiso agradecerle a Vucic el apoyo recibido durante su particular odisea en Australia. «Quería verles porque sentía la necesidad de agradecerles su apoyo y el de todas las instituciones tras los lamentables acontecimientos en Australia. Tuve un gran apoyo de Serbia y muchas personas me mandaron mensajes de ánimo. Como presidente de Serbia no tenía la obligación de darme su apoyo, pero quiero que sepa que le estoy muy agradecido. Se puso en uana posición muy comprometida y eso nunca lo olvidaré».

El tenista serbio también aprovechó para lanzar un mensaje sobre cuándo contará su versión de los hechos de lo que vivió en Australia. «Las circunstancias por las que me retuvieron demostraron que esta conexión funcionará para siempre. Y a los medios, me gustaría decirles que, ya que no he dado explicaciones sobre lo sucedido en Australia, les pido paciencia, porque haré una declaración oficial en los próximos 7 o 10 días».

