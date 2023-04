Diseñadora colombiana se desliga de corrupción en PDVSA

La diseñadora colombiana Blanca Arroyo saltó al ruedo para pedir la desvinculen de la trama de corrupción con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A través de sus redes sociales manifestó su molestia y enojo por ser una de las señaladas y catalogada como una de las «muñecas del petróleo», por el propio fiscal de la República, Tarek William Saab, en el entorno al entramado de corrupción en la filial petrolera.

«ME TIENEN HARTAAA», expresó en su cuenta Instagram tras las informaciones en las que se ha visto señalada.

Blanca Arroyo se defiende y dice que Johana Torres, actualmente detenida y vinculada a una red de prostitución, era su clienta a quien conoció en Dubai.

«¿Dígame qué aspecto tiene ella?, ¿Cómo para que YO tenga que dudar de que no es una empresaria?. LO DEJO A SU JUICIO. ¡Estoy cansada de tanto insulto!», acotó para justificar su trato con ella.

«La conocí en Dubai el 8 de septiembre del 2022. Estaba con su esposo un señor muy elegante como todos los ¡Venezolanos con clase!. ¡Ya yo vivía en Dubai!. Nos presentaron en el restaurante @sushisambadubai. Fue la primera vez que la vi. La he visto en tres ocasiones en toda mi vida PUNTO», aclaró.

«Quedamos que cuando ella volviera a Dubai nos íbamos a ver porque deseaba algunos vestidos. Si algo compartimos fue el buen gusto por la moda que es mi trabajo y eterno amor. Su aspecto NO es de una mujer vulgar ni nada; como todosss pueden ver en la foto … es una mujer con clase como se caracterizan todas las Venezolanas con buen gusto», destacó en su comentario.

«¡VAYAN A FASTIDIAR A OTRO LADO CON EL CUENTO DE MUÑECA DEL PETROLEO … que las Kardashian del petróleo … NO Lavo dinero ni soy testaferra de nadie RESPETEN … !! Yo soy una Excelente Diseñadora, que me destaque por mi gran talento, perseverancia y disciplina en el mundo de la moda. Desde el 2010, NO estaban de moda las redes sociales. Entreno, enfoco y capacito personal con talento en el diseño; y acondiciono sus lugares de manera mas cómoda para que salga adelante, En YouTube puedes encontrar Videos. ENTENDIDO?, reiteró Blanca Arroyo.

«DESOCUPADOS los que andan Escribiendo bobadas; vayan a estudiar y a prepararse para que salgan adelante de nuevo. Y para los que me apoyan muchas gracias son mi motivación; bendiciones, mi amor y gratitud para ustedes», finalizó su post en el que parece en una foto con Johana Torres.

Torres, apodada por la prensa como la “muñeca del petróleo” también es modelo. En sus redes sociales hacía alarde de los lujos y la vida que llevaba. De acuerdo con la Fiscalía de Venezuela, Torres está acusada de “conformar una estructura delictiva compuesta por una red de testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron a la pareja obtener contratos otorgados a dedo por PDVSA”. Johana Torres según algunos medios es dueña de lujosas mansiones en el país, aviones, carros y motos de alto cilindraje.

