Dirigente de UP Lara: «Alcaldía de Iribarren esta atentando contra la recaudación de sus tributos»

«El Alcalde tiene la potestad de normalizar y revisar junto con la Cámara Municipal la concesión del servicio de aseo urbano que afecta la actividad económica del Municipio » expresó Leonardo Torres, coordinador de UP Lara, con respecto a la problemática existente entre los comerciantes y la empresa recolectora de basura en Iribarren, FOSPUCA.

Torres explicó que «El Sr. Alcalde debe resolver el conflicto que actualmente existe entre el poco sector productivo que queda en el Municipio y Fospuca empresa que tiene la Concesión de la recolección de los desechos sólidos en la ciudad, de no hacerlo estaría atentando con la recaudación de los tributos municipales que deben ser destinados a la efectividad de la prestación de servicios públicos en el Municipio»

Reiteró que «en todo caso la Alcaldía a través de su Alcalde y la Cámara Municipal deben ser parte de la solución del conflicto y no del Probmema, no es legal ni sano que la Alcaldía condicione a sus contribuye ntes a que deben llevar la solvencia con Fospuca para poder tener acceso al SEMAT para poder pagar sus tributos, eso no es una buena estrategia, además es ilegal, La alcaldía esta atentando contra la recaudación de sus tributos que deben ser retribuidos en Bienes, Servicios y mejor calidad de vida para los habitantes de Iribarren»

En todo caso el llamado muy serio y responsable al Sr Alclade Luis Jonas Reyes y a la Camara Municipal a que busque una solución ante grave conflicto.

LEONARDO TORRES .

Coordinador de UP lara.