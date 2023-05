Director del Terminal de Pasajeros rechaza acusaciones de transportistas y tomará acciones legales (+Comunicado)

Un conflicto se encendió en el Terminal de Pasajeros, luego de que varias líneas nuevas con permisos oficiales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), comenzaran a operar y molestaran a los dueños de las líneas tradicionales, debido a los pocos pasajeros que se están moviendo en el recinto de la Calle 42.

De interés: Conflicto en el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto por incorporación de nuevas líneas

Un grupo de transportistas, acusó al Director del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, Jhonny Colmenárez de recibir dinero por parte de estas lineas para dejarlos operar en los andenes. Ante esta grave situación, Colmenárez rechazó estas acusaciones y tomará acciones legales contra aquellos que se prestaron para esta situación.

Comunicado

Yo, Jhonny Colmenarez Director del Terminal de Pasajeros de la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara, en el día de hoy jueves 11 de Mayo de 2023, a través del presente comunicado, fijó postura contundente y clara en cuanto a la controversia que existe en el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, en primer lugar; dentro de mis competencia no existe posibilidad alguna de que yo como Director del Terminal de Pasajeros otorgue nuevas concesiones y renueve las ya existentes, eso es una competencia exclusiva del INTT sede Caracas.

Los Certificados de Prestación de Servicio otorgados por el INTT con sede en Caracas son del 2018 a a esas cuatro (4) empresas, Alianza, Flamingo, Busven y Nueva Generación las cuales cuentan con 40, 34 y 23 años de fundadas respectivamente, para la emisión de dicho acto administrativo, Yo no era director del Terminal.

Mientras el INTT no revoque el permiso o ruta no servida siguen vigente su permiso y ruta autorizada, ya que debe ser a través de un procedimiento, si dejaron de prestar servicio en un terminal o dejó de cumplir una ruta, es una potestad del INTT abrir un procedimiento y revocarle la concesión, no el terminal de pasajeros, ya que no es su competencia es competencia del gobierno nacional a través del INTT Caracas.

Al final me reservo las acciones legales contra aquellas personas que emitieron opiniones en los medios de comunicación sin tener, base, prueba o fundamentos ya que iniciar acciones legales por los delitos de Difamación, Injurias e Incitación al Odio, así como las acciones en materia civil por daños y perjuicios.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto