Director del Ambulatorio del Oeste promete disfrazarse de “Super Bigote” si terminan el recinto hospitalario en seis meses

El Dr. Rafael Agüero, actual Director del Ambulatorio Dr. Daniel Camejo Acosta, mejor conocido como “Ambulatorio del Oeste”, prometió este viernes que si en seis meses culminan las obras faltantes en el recinto hospitalario de Barquisimeto, iba a disfrazarse de “Super Bigote”. Esto en el marco de una jornada quirúrgica donde para alegrar a los niños beneficiados, llegó con el traje del Capitán América, héroe emblemático de MARVEL.

“Puedo disfrazarme de Super Bigote si y solo si le llega un mensaje al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Ministra del Poder Popular para la Salud y al Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira. Yo no me voy a dejar a de disfrazar de este superhéroe (Capitán América). Pero me puedo disfrazar de Super Bigote una vez que el Presidente tenga seis meses para terminar de construir este Hospital“, dijo el reconocido galeno.

En este sentido, explicó que junto a la ex Gobernadora del estado Lara, A/J Carmen Meléndez, idearon un proyecto para tener 100 camas, cuatro quirófanos y dos unidades de cuidados intensivos. El mismo se paralizó por la pandemia del COVID-19, pero el médico afirmó que ya es momento para retomarlo.

80 Beneficiados en el Plan Quirúrgico

80 pacientes fueron beneficiados durante esta semana con el Plan Quirúrgico Nacional: “Estamos en el plan de intervenir la mayor cantidad de pacientes posibles, aquellos que se hayan inscrito a través de la Ven APP“, dijo Agüero, informando que durante jueves y viernes fueron atendidos los niños, mientras que el sábado 1 de abril serán intervenidos los adultos en esta jornada.

El Médico señaló que quienes se registren en la VEN APP serán atendidos progresivamente y añadió que las cirugías en este ambulatorio no tienen ningún tipo de costo para el paciente: “Nosotros estamos entregando optimismo, tranquilidad y relajación para los pacientes. Por eso hacemos este tipo de jornadas. Yo quiero destacar el esfuerzo de los trabajadores del ambulatorio porque a todos los destaca el amor“, indicó.

Las madres de los beneficiarios, explicaron que desde el Ambulatorio del Oeste han cubierto las necesidades de sus hijos con la implementación de las jornadas correspondientes al Plan Quirúrgico Nacional.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto