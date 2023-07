Director de Salud en Lara advierte alza de abortos ilegales en adolescentes y jóvenes

Durante la entrega del Balance de Gestión del Primer Semestre del 2023, el Secretario de Salud en el estado Lara, Dr. Javier Cabrera, manifestó su preocupación por los abortos ilegales que se están practicando en el municipio Iribarren las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, lo cual está generando un importante número de muertes en embarazadas.

“Nos preocupa una situación en específicas que está pasando. Adolescentes y jóvenes se están realizando prácticas abortivas y están llegando en condición complicada a nuestros centros“, señaló el encargado de la salud en Lara.

Además, señaló que cuando se llevan a cabo estas prácticas, las pacientes muchas veces llegan en condiciones irrecuperables al centro asistencial: “Hace poco una paciente de 18 años llegó luego de intentar un aborto con una condición crítica a nivel renal por haber consumido artemisa con otras mezclas vegetales y no la pudimos recuperar”, aseguró.

“Tenemos que pedirle a nuestra problación que no vaya a consultorios clandestinos, no ingerir insumos no certificados, que no se practiquen abortos haciendo compra de abortivos en farmacias clandestinas. Nos preocupa y nos ocupa porque ya estamos trabajando con el CICPC para ir abordando todas esas situaciones“, indicó Cabrera.

Para finalizar, explicó que han ido trabajando con la parte psicológica de las pacientes para así ir evitando todo este tipo de prácticas ilegales.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto