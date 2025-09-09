El director de Polianzoátegui (policía del estado Anzoátegui), comisario general Power Cano Nieto, fue arrestado por su presunta vinculación en una red de contrabando de combustible. La detención, confirmada por fuentes judiciales, se produce en el marco de una investigación que apunta a una explotación ilegal a gran escala.

Se presume que Cano Nieto estaba al tanto de la actividad ilícita, en la que también estarían implicados otros funcionarios policiales de los municipios Pedro María Freites (Cantaura), Anaco y Simón Rodríguez (El Tigre). Los oficiales supuestamente se dedicaban a perforar tuberías para extraer y comercializar gasolina de manera ilegal.

Según la investigación, el rol de Cano Nieto era crucial. Como director de la policía, tenía la autoridad para designar a los jefes de las delegaciones municipales, lo que le permitía facilitar la operación delictiva.

Director de Polianzoátegui cae por contrabando

Esta captura ocurre poco después de que el Ministerio Público informara sobre la imputación de cuatro personas detenidas en Naricual, Barcelona, también por sustracción y venta de combustible, sugiriendo una ofensiva más amplia contra este tipo de delitos en la región.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto

Con extractos de Notitarde