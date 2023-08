Directiva del CCP-Lara exige que se cumpla con el orden jerárquico la Comisión Electoral Regional

Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, (CCPEL) exigió por medio de una rueda de prensa, que se cumpla el orden jerárquico de los cargos establecidos en la Comisión Electoral Regional, según las normativas del gremio.

Juan Romero, director regional del CCPEL, señaló que, las declaraciones por parte de la Comisión Electoral Regional (CER) de que no están facilitando información para iniciar la jornada de actualización de datos de los agremiados son “infundadas”, puesto que los colegios de contadores públicos venezolanos se rigen por el Directorios Nacional Ampliado (DNA), “El 30 de noviembre de 2022 se realizó un Directorio en el estado Apure, donde fueron invitados los colegios agremiados a que llevaran un representante para conformar la Comisión Nacional Electoral, con la ordenanza de llamar a elecciones para la CER”, enfatizó Romero, como primer punto de trabajo esta comisión electoral debía ser escogida al azar según el reglamento, “los nombres se colocan en un bol y a medida que se van sacando los papelitos, se van colocando los cargos en orden jerárquico” explicó.

Juan Romero, Director del Colegio de Contadores Públicos del estado Lara.

Al proceder con la juramentación de la CER, los agremiados manifestaron no proceder con la misma ya que se “repartirán los cargos”. “Se le hizo la acotación que no puede ser así, porque va en contra de la norma” al ser llamados en 3 oportunidades por la directiva del CCPEL, y no juramentarse con los cargos como dicta el reglamento “ya están fuera de todo sistema” dijo Romero.

Dicho recurso fue introducido formalmente ante la instancia nacional y se encuentra a la espera de que el CNE decida esta situación, que pone en riesgo las elecciones nacionales convocadas en el último DNA realizado en Mérida los días 22, 23 y 24 de julio, para inicios del mes de diciembre de 2023, aprobado por unanimidad por los directivos representantes de cada estado del país. De ser aprobada dicha impugnación las elecciones se realizarían el próximo año.

Directiva del Colegio de Contadores Públicos del estado Lara.

Por otra parte, el Colegio de Contadores Públicos está arribando a sus 50 años de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, el venidero mes de septiembre, en el que estará reconociendo a los agremiados con más de 35 años de servicio, conferencias gratuitas, encuentros deportivos, al igual que premios y condecorciones.

