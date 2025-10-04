El representante de la AN explicó que las elecciones son el único camino sostenible de Venezuela para llegar a la paz política.

Durante una entrevista realizada en el programa «A Pulso», trasmitida por el canal del Estado (VTV), el diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano aseguró que la única salida posible a la agresión recibida por parte de Estados Unidos (EE. UU.) es a través del diálogo negociado y no militar.



Leer También: Presidente Nicolás Maduro anuncia el inicio de ejercicios militares especiales para garantizar navidades seguras

Zambrano explicó que existen personajes de la extrema derecha como María Corina Machado y Leopoldo López, «que siguen apostando al golpe de Estado«, enfatizando que los ya mencionados intentan desestabilizar al Estado, considerando, que se trata de un camino insostenible y violento.

«Las elecciones, son el único camino, ya que son sostenibles en el tiempo», agregó al respecto, aseverando además que el resultado de los comicios lleva a la paz política.

En ese sentido, el diputado resaltó la importancia de que las fuerzas políticas nacionales se sumen al bien común de defender a Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión