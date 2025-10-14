Diputado Pérez Abad: Venezuela lidera el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) más alto de Latinoamérica este 2025

El parlamentario proyectó que «el desarrollo económico en este último trimestre del año superará el 9 % para posicionarse como la economía con mayor incremento en la región».

El diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pérez Abad aseguró que este año «Venezuela lidera el nivel del Producto de Interno Bruto (PIB) más alto de Latinoamérica», haciendo énfasis en que la economía nacional continúa en crecimiento de manera sostenida mediante las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional junto al sector privado.

Durante una entrevista en el programa «Al Aire», el parlamentario resaltó que el país obtuvo un crecimiento durante el primer semestre de este año en un 7.7 %. Además, proyectó que «el desarrollo económico en este último trimestre del 2025 superará el 9 % para posicionarse como la economía con mayor incremento en la región».

Explicó que existen cuatro sectores que lideran el crecimiento económico en el país como lo son: el sector petrolero que ha crecido aproximadamente 18 %, el sector de los servicios, el sector comercio que están alrededor del 15 % y el sector minero que tiene un aporte significativo.

Asimismo, precisó que las proyecciones de crecimiento del país estimadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) evidencian que el desarrollo endógeno y el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales son una realidad tangible. «Esta transformación se refleja en que cerca del 98 % de los productos disponibles en el país son de producción nacional».

«Logramos voltear esa altísima dependencia que teníamos de productos importados y eso es gracias a casi una década de sanciones, bloqueos, medidas coercitivas unilaterales, que así como nos ha hecho mucho daño, también ha sido el detonante del aparato productivo venezolano que ha tenido la capacidad de adaptación y la resiliencia para hacer un abordaje distinto», señaló.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión