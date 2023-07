Diputado Omar Ávila: “Así ganen las primarias, cualquiera de los inhabilitados no van a poder ser candidatos”.

“Ninguno de los candidatos que salgan de los distintos movimientos de la oposición venezolana van a obtener la cantidad de votos suficientes para derrotar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”, aseguró el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Omar Ávila, en una entrevista realizada en el programa “A Pulso” que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Resaltó que la oposición no irá a las elecciones presidenciales en unidad, “habrá tres candidatos que van a tener, digamos un porcentaje importante de votos en principio”.

Destacó que los candidatos serían “quien salga de la plataforma unitaria, el que salga de la alianza democrática y algún independiente que pueda capitalizar a un sector importante”.

Ávila recalcó que “ninguno de estos tres tiene los votos suficientes para derrotar al candidato del gobierno, sea Nicolás Maduro u otro”.

El diputado opositor no cree que “las primarias se den, porque los que han mantenido el monopolio de la oposición no quieren dejar ese lugar. Y si hacen las primarias, los que menos tienen chance son esos personajes”.

Del mismo modo, sostuvo que “así ganen las primarias, cualquiera de los inhabilitados no va a poder ser candidatos”.

En ese mismo orden de ideas agregó que, “no podemos estar engañando a la gente, que estemos o no de acuerdo con las inhabilitaciones es una cosa, pero hay que ser pragmático, la realidad política es que así ganen las primarias cualquiera de los inhabilitados, no van a poder ser candidatos a menos que el gobierno lo habilite en un acuerdo político”.

También dijo que “hay un sector de la oposición y unas primarias excluyentes, que pudieron haber sido la solución para resolver el problema divisorio que hay dentro de la misma comunidad opositora”.

Igualmente, reveló “en lo que se denominan debate, eso no fue un debate en el cual hubo ausencias justificadas entre ‘comillas’ de acuerdo a lo que dijeron ellos, como también hubo ausencia de algunos que no invitaron porque no son de ese clan”.

Además, confirmó que hubo tres candidatos que denunciaron que no los habían invitado al debate “y ellos querían ir y se inscribieron en la primaria”.

Respecto a la supuesta presidencia interina de Juan Guaidó, el diputado afirmó que “nunca llamamos presidente a Juan Guaidó ni presidente interino, porque esa figura no aparece en la Constitución”.

Respecto a los hechos de corrupción, el diputado de la AN sugirió que cualquier persona que sea culpable por hechos de corrupción o robo, se le deben confiscar los bienes, “es tan ladrón, quien que se roba un alfiler como un Sukhoi”, dijo.

Con información de VTV