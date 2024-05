Diputado Cabello: “Mañana se aprobará en la AN proyecto de Ley para el Control y Financiamiento de las ONG”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que mañana martes 21 de mayo se aprobará en la Asamblea Nacional la Ley para el Control y Financiamiento de las ONG en Venezuela.



En ese mismo contexto, exaltó que “todos van a tener que decir de dónde provienen esos fondos; cómo se gastan esos fondos, en qué se usan, si usted no la debe no la teme”, afirmó.



2 años del Sistema 1×10 del Buen Gobierno



En otro contexto, el también diputado a la AN, Recordó que un 20 de mayo de 2022 se implementó el “Sistema 1×10 del Buen Gobierno, convirtiéndose en un gran fenómeno de respuestas a atención directamente al pueblo venezolano.





Agregó que “en verdad es un fenómeno de ejecución de respuestas inmediatas”, y que pese a las sanciones y bloqueos impuestos por EE.UU. el gobierno Nacional ha encontrado la forma de hacer mucho más, con menos.



Asimismo, reafirmó que el Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, es una herramienta “más poderosa para darle el poder al Pueblo, el Pueblo es capaz de reportar de manera inmediata y sin intermediarios los problemas que hay en su comunidad, en su calle, en su sector o en su urbanismo”.

Oriana Lorenzo con información de EU