Diosdado Cabello vaticinó que la elección primaria será “un verdadero fracaso”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que la derecha necesita un proceso que les permita imponer un método fraudulento y excluyente en las venideras elecciones internas de los sectores opositores.

Durante la transmisión del programa “Con El Mazo Dando” que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aseguró que las primarias de la derecha serán “un verdadero fracaso” donde se impondrá la trampa.

Además, indicó que está dispuesto a contribuir con “un lote de cajas de cartón” para que los partidarios de la derecha depositen los votos de sus elecciones primarias el próximo 22 de octubre.

“Yo sigo recogiendo cajas porque no quiero andar pidiendo por ahí, ni que me fueran a botar de la casa. [Jesús María] Casal prepárate porque te voy a mandar un camión de cajas para que no digas que no van a hacer [las primarias] por falta cajas”, dijo el primer vicepresidente de la tolda roja.

Baja popularidad de Capriles

Durante la transmisión del programa, Diosdado Cabello señaló que el militante de Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles Radonski, ha bajado significativamente su popularidad en el seno de la oposición.

“Hay un canal de YouTube que entrevista a los candidatos de oposición, y Capriles está tan rayado que Andrés Velásquez tiene más vistas que él (…) Esto es muy grave para un personaje que vive del ego, sólo porque tiene dinero”, acotó.

El líder revolucionario añadió que en la entrevista subida a YouTube, Capriles tiene apenas ocho mil quinientas visitas; mientras que Andrés Velásquez lo duplica. Agregó que Delsa Solórzano tiene siete mil quinientas visitas “y ya lo va a pasar”.

“Capriles cree que yo estoy obsesionado con él, lo ha dicho (…) sin embargo, existe una realidad que afirma que hay más gente interesada en escuchar a Andrés Velásquez que a ti Chatarrita”, puntualizó

Con información de VTV