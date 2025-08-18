Diosdado Cabello sobre operación de ExxonMobil en aguas del Esequibo: «La CIJ puede sacar las sentencias que quiera, no es vinculante con nosotros»

El secretario general del PSUV recordó que el Estado venezolano ha expuesto elementos claros sobre el territorio en disputa. «Aquí se votó en un referendo con una gran participación», fijó.

«La Guayana Esequiba es de Venezuela, eso no está en discusión», asestó el secretario general del Partido Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello,en referencia al inicio de operaciones del buque de producción, almacenamiento y descarga «One Guyana», de la empresa estadounidense ExxonMobil.

En rueda de prensa del partido, el dirigente de la tolda roja señaló que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) «puede sacar las sentencias que quiera, eso no es vinculante con nosotros» y reiteró que «todo lo que esté al oeste del río Esquibo le pertenece a Venezuela».

En este contexto, Cabello señaló que Guyana próximamente celebrará elecciones en las que el actual presidente Irfan Alí «empleado de ExxonMobil», se presenta en reelección. «Él no es presidente, es empleado, lo tienen ahí ejerciendo. Qué ellos decidan lo que tengan que decidir y nosotros en el territorio venezolano decidimos lo que tengamos que decidir», comentó.

Recordó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el Estado venezolano han expuesto elementos claros sobre el territorio en disputa. «Aquí se votó en un referendo con una gran participación, abierto donde algunos sectores opositores estuvieron presentes», mientras el sector extremista «que tiene entre sus planes entregar a Venezuela al imperialismo se desentendió del tema».

Las declaraciones de Cabello surgen luego de que a principios de este mes de agosto la empresa estadounidense iniciara trabajos en aguas pendientes por delimitar, en lo que Venezuela reiteró que dichas operaciones son «ilegales» de acuerdo al derecho internacional. Advirtió a ExxonMobil y a «cualquier otra empresa» que pretenda participar en actividades de exploración o explotación petrolera en estas aguas que «tales acciones pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas».

