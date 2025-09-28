Diosdado Cabello: «Si mañana hay un evento provocado para dañar al pueblo, seremos capaces de reaccionar con firmeza»

El ministro explicó que la preparación colectiva reduce el pánico y mejora las respuestas individuales ante cualquier emergencia y reforzar la tolerancia y el control emocional en momentos críticos.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, insistió este sábado en la necesidad de mantener a la población formada y organizada para responder con eficacia ante emergencias y a las acciones deliberadas que busquen desestabilizar a la nación.

Durante el Simulacro ante Desastres y Conflictos Armados realizado en Higuerote (estado Miranda), Cabello afirmó:

“Nos preparamos para eso, para que si mañana hay un evento provocado para hacerle daño al Pueblo, nosotros seamos capaces de reaccionar con firmeza, con nervios controlados”.

El dirigente explicó que la preparación colectiva reduce el pánico y mejora las respuestas individuales:

“Cada persona reacciona de manera diferente frente a una contingencia… Ahí es donde viene la preparación”, puntualizó, describiendo ejemplos prácticos de actuación: “Pasa por aquí, salga usted por este lado…”, frente a situaciones como un escape de gas.

El simulacro buscó, según Cabello, afinar protocolos de evacuación y coordinación entre comunidades y equipos de respuesta, además de reforzar la tolerancia y el control emocional en momentos críticos.

El ministro insistió en que la formación popular es un pilar para garantizar la protección de la ciudadanía y la defensa de la paz social ante cualquier intento de agresión dirigida a provocar daño colectivo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión