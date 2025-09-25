Diosdado Cabello reveló que MCM planea atentados con francotiradores y explosivos durante canonización de José Gregorio Hernández

“Cori ha aumentado su nivel de perversidad, está trabajando con varios grupos del narcotráfico para crear un hecho de conmoción en el país”, aseveró el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad, Ciudadanía y Paz

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad, Ciudadanía y Paz, Diosdado Cabello denunció este miércoles que la opositora extremista, María Corina Machado colabora con grupos narcodelincuentes para planear atentados durante la canonización de José Gregorio Hernández programada para este 19 de octubre.

“Cori ha aumentado su nivel de perversidad, está trabajando con varios grupos del narcotráfico para crear un hecho de conmoción en el país”, aseveró Cabello. Asimismo, señaló que los planes incluyen desde granadas y explosivos hasta muertes selectivas con francotiradores.

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, alertó que dichos ataques se llevarían a cabo en los días previos y posteriores a la canonización. En el mismo contexto, comparó la situación con la película “El Exorcista”, presentando el evento orquestado por la líder extremista como una lucha contra el bien y el mal.

Cabello calificó a Machado de “necrófaga política”, afirmando que se regocija con la muerte y el caos para sus fines políticos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión